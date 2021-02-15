Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская за кулисами шоу "Где логика?" сыграла в романтическую игру "Было или не было?". Артистка ответила на провокационные вопросы и призналась, что у нее был секс в общественном месте, а также танцевала стриптиз для любимого.

Оля Цибульская откровенно ответила на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Знаменитость обнародовала интимные факты своей биографии.

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Признания Оли Цибульской

Отношения с несколькими мужчинами одновременно

Цибульская призналась, что такой опыт у нее был в школьные годы: "Ходила на свидания без поцелуев, чтобы сравнить, чем отличаются мужчины. Конечно, кроме тяги к романтическим приключениям".

Неудачные свидания или неудачные (обидные) сюрпризы

Оля рассказала, что такой случай в ее жизни случался. Это был тост ее бывшего в компании всех друзей. Мужчина никогда не видел свою избранницу обнаженной, однако сказал следующее: "Желаю, чтобы у тебя наконец выросла грудь!".

Серенады под окном или другие творческие поступки

Цибульская поделилась, что однажды ей подарили картину известного художника с выставки в Париже: "Так один кавалер хотел пленить мое сердце. Картину вернула. Я не Лувр, чтобы впускать в свой дом мужчину, который мне не по душе, даже с самыми лучшими полотнами".

Откровенная Оля Цибульская / Фото "Нового канала"

Стриптиз

Певица вспомнила, что на "Фабрике звезд" по случаю Дня влюбленных девушкам подарили стриптизеров: "Неизвестные ребята в трусах трутся о тебя за деньги – не мой десерт. Сама же танцевала на Тенерифе у океана. Думаю, этим купила своего Мусика навсегда".

Секс в общественном или экстремальном месте

Цибульская призналась, что у нее был секс в лифте многоэтажки в Нью-Йорке: "Нью-Йоркский пейзаж в тот день я не помню. А вот его поцелуи – до сих пор".

Признание в любви мужчине первой

"Не было. Я не рассказываю о любви. Я о ней пою", – сказала Цибульская.

Секс по телефону или виртуально

"Не было. Это как музыка без нот или зима без снега. Когда любишь, как писал Станиславский, хочешь прикасаться", – поделилась звезда.

Дорогие подарки от незнакомцев

Оля отметила, что мужчина, сделавший ценный подарок, обязательно даст понять, кто он. "Чеков, слава Богу, не присылали, а письма и смс о разбитом сердце – да. Все драгоценности нелюбимым возвращаю", – сказала артистка.

Соблазнительная Оля Цибульская / Фото "Нового канала"

Свидание с фанатом

Цибульская поделилась, что у нее было свидание с поклонником, однако больше не пойдет на такое: "В мужчинах, конечно, по древней легенде, главное – поступки, а не слова. Но когда он не может говорить и постоянно думает, кому бы побыстрее рассказать об этой встрече, то такая себе романтика получается".

Желание родить еще одного ребенка

"Есть! Это первое, что женщина хочет сделать, когда действительно любит", – подчеркнула Оля.