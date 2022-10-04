Без одежды: Михаил Кацурин опубликовал провокационное фото Нади Дорофеевой

Певица Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин больше не скрывают своих чувств. На днях Михаил опубликовал в сети откровенное фото любимой без одежды.

Кацурин и Дорофеева не скрывают отношений, теперь они не скрываются от публики, в сети распространяют общие кадры, часто провокативные.

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Откровенное фото Нади Дорофеевой

На днях ресторатор решил опубликовать фотографию, на которой его любимая изображена полностью обнаженной. Надя позировала спиной к камере, глядя в окно. Ее длинные волосы были небрежно уложены, на теле видны многочисленные татуировки. Михаил сфотографировал любимую с ракурса, который подчеркнул ее утонченную фигуру и привлекательность.



Надя Дорофеева без одежды / Скриншот инстаграм-сторис Кацурина

Ранее Дорофеева рассказывала, что развелась с Владимиром Дантесом, поскольку они перестали быть настоящим мужем и женой. Впоследствии у нее закрутился роман с ресторатором Михаилом Кацуриным, с которым раньше были просто друзьями.

А у Владимира Дантеса начались романтические отношения с супругой Михаила – Дашей Кацуриной. Девушка рассказывала, что их история началась с дружбы. Уже через несколько недель Владимир познакомил новую избранницу с мамой.