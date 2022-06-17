"Отказался от себя вчерашнего": как война сменила Бадоева и почему он больше не снимает клипы

Украинский режиссер Алан Бадоев откровенно рассказал, как его сменила война. Он признался, что отказался от прошлого и перестал снимать клипы.

Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев рассказал, что его кардинально сменила война. Он признался, как живет в условиях российского вторжения.

Читайте также После двух недель молчания: Александр Положинский показал зажигательные танцы на фронте

Как война изменила жизнь Алана Бадоева

Клипмейкер рассказал, что до войны не думал, что кто-нибудь может захотеть забрать у него свободу. Теперь его мнение изменилось, ведь эту свободу пытаются отнять и у всей страны. Но россиянам это не по силам.

Я не считаю, что кто поставил нашу жизнь на паузу. Более живым, чем сейчас, я никогда не был. Сотни людей обрели сейчас трезвость и действенность. Да, у нас забрали комфорт и хорошие цели, у нас забрали нежность восприятия жизни, которой в России никогда и не было, потому что там все про бабло,

– признался Алан Бадоев.

"Мне пришлось отказаться от себя вчерашнего полностью. Я – вчерашний не нужен настоящему. Я должен построить личность, которая нужна сегодня, быть полезным, что-то сделать для своей страны. Для меня смысл дня – увидеть, что жизнь идет. За всю войну звериного страха у меня не было, но было звериное разочарование – разочарование в людях, в бывших друзьях, в том, чему я посвятил свою жизнь", – заметил режиссер.

"Война забрала у меня желание снимать клипы"

Алан Бадоев поделился, что из-за войны он перестал снимать клипы. Он не делает этого ни для любых артистов, ни для подопечного Макса Барских.

"Война забрала у меня желание снимать клипы. Я не вижу себя на площадке. Я даже не понимаю, зачем этим заниматься – не важно. Сейчас я хочу тратить себя на то, что прямо здесь и сейчас будет помогать и будет работать на конкретную цель. Только так мы можем очень помочь своей стране", – сказал режиссер.