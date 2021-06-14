Отец Меган Маркл заявил, что Опра Уинфри использовала "ослабленного" принца Гарри

В новом интервью отец Меган Маркл набросился с обвинениями на Опру Уинфри. Он убежден, что телеведущая использовала супругов ради продвижения карьеры. В частности, она воспользовалась "ослабленным" принцем Гарри.

Обличительное интервью Меган и Гарри для Опры Уинфри вышло три месяца назад, в начале марта, однако разговоры о нем не утихают до сих пор. Теперь свирепствует Томас Маркл. Раньше он был уверен, что дочь и зять сболтнули лишнего, а сейчас обвиняет в скандале известную американскую телеведущую.

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Отец Меган Маркл убежден, что Опра Уинфри поступила подло, использовав королевскую чету для пиара и продвижения собственной карьеры.

Я думаю, Опра Уинфри манипулирует Гарри и Меган. Она использует их для продвижения карьеры и создания новых шоу. Она использует ослабленного мужчину и заставляет его говорить вещи, которые не должны звучать на телевидении,

– заявил Томас Маркл.

Напомним, через считанные дни после выхода резонансного интервью отец Меган Маркл осудил дочь за скандальные признания. Как ни странно, он публично вступился за британскую монаршую семью и опроверг заявления о расистских проявлениях в Букингемском дворце. Вместе с тем Томас Маркл пристыдил супругов за то, что они, живя в 70 милях от него, ни разу не приезжали в гости.

Стоит добавить, что скандал Меган Маркл с отцом вспыхнул еще три года назад. Мужчина тайно сотрудничал с британскими папарацци, передавая за деньги фальшивые фото с подготовки к грандиозной свадьбе и личные письма от дочери. За одни только постановочные снимки он получил более 100 тысяч долларов!