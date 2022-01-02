Отдых и подарки: новогодние праздники в семье Сергея Танчинца

Лидер популярной группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Сергей Танчинец поделился, что на Новый год готовит подарки для детей, а также обменивается сюрпризами с женой.

В семье Сергея в канун Нового года больше внимания уделяют подаркам, которые готовят для детей. Вокалист вместе с женой дарит сыну и дочери все, о чем они мечтали в течение года. Об этом он рассказал эксклюзивно для читателей 24 канала.

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Подарки в семье Сергея Танчинца

"Дети всегда получат желаемые подарки. Стоит отметить, что они никогда не просили больше, чем мы могли им дать. Настя любит, чтобы было много разных подарков. Поэтому, мы покупаем различные сладости, игрушки, японский чай, который ей очень нравится. А Лукьян раньше не озвучивал каких-то пожеланий насчет подарков, потому что был совсем маленьким. Но в этом году мы приготовили кое-что, надеюсь, его поразит", – поделился Танчинец.

Также Сергей обменивается подарками с женой: "Я прислушиваюсь к пожеланиям Ани. Лучший сюрприз – это тот, о котором мы с ней много раз говорили. Я предпочитаю полезные подарки. Надеюсь, что мне подарят мотоцикл моей мечты, но чувствую, что я сам себе его подарю".

Сергей Танчинец с женой / Фото из инстаграма артиста

Зимний отдых Сергея Танчинца

Артист признался, что влюблен в Шри-Ланку. Был там с семьей несколько раз: "Один раз мы были там месяц. Когда садились в самолет, то хотелось заплакать, настолько не хотел оттуда лететь. Это страна счастливых людей. Людей, у которых может ничего не быть, но они все равно будут счастливыми. По возможности, я бы снова и снова возвращался бы туда. По моему мнению, это одна из самых крутых стран мира".

Сергей Танчинец на отдыхе с детьми / Фото из фейсбука артиста

Но Сергей не обходит вниманием и отдых в Украине. Вместе с семьей хочет посетить фестиваль "Червене вино", который ежегодно в январе проходит в Мукачево. Танчинец считает, что это идеальное окончания зимних праздников, можно дегустировать молодое домашнее вино, насладиться видами зимних Карпат.