Отца Меган Маркл госпитализировали после инсульта, – СМИ
Источник:The Daily Mail
В сети появилась информация о том, что отца Мегана Маркла – 77-летнего Тома Маркла госпитализировали после инсульта. Об этом сообщила его вторая дочь Саманта.
Отец жены принца Гарри находится в одной из больниц Калифорнии. Неизвестно, разговаривала ли дочь с ним после госпитализации.
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Отец Меган Маркл попал в больницу
Саманта Маркл рассказала, что ее отец пережил сложный период из-за пренебрежения дочерью Меган. Сестра супруги принца Гарри назвала такое отношение к отцу непростительным. В настоящее время мужчина находится на обследовании, где должны установить причины инсульта.
Принц Гарри в Лондоне должен был посетить мероприятия по случаю платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Однако теперь из-за госпитализации тестя он не сможет это сделать.
Отношения Меган Маркл с отцом
- Жена принца Гарри не общается с отцом.
- Их отношения осложнились при подготовке к свадьбе. Тогда Томас пытался продать СМИ фотографии репетиции свадьбы дочери. За это он не раз публично каялся.
- Мужчина заявлял, что королевская семья не принесла извинения и запретила появляться на торжественной церемонии, за которой наблюдал весь мир.
- После скандального интервью вышедшего 7 марта 2021 года Меган Маркл и принца Гарри мужчина осудил дочь и опроверг ее заявления о том, что члены монаршей семьи – расисты.
- Летом 2021 года Томас сообщил, что собирается судиться с зятем и дочерью за право видеться с внуками.
- Впоследствии Томас заявил, что его дочь постоянно лжет, а на отсутствие общения с ней и внуками влияет принц Гарри и его семья.
- Трещина пошла еще тогда, когда перед свадьбой Томаса Маркла переняли по постановительным фото. Он якобы изучал тогда историю Британии и примерил смокинг. После этого мужчина попал в больницу и не смог попасть на свадьбу. Но с этого времени Меган общение с ним прекратила.