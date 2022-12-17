Результаты голосования финала Национального отбора на Евровидение-2023

17 декабря 2022, 21:17
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Судьи Национального отбора и зрители проголосовали за своих фаворитов. Наконец-то стали известны результаты финала самого ожидаемого конкурса конца этого года. Победителем отбора-2023 стала группа TVORCHI.

Зрители финала Национального отбора на Евровидение-2023 наблюдали за результатами конкурса, затаив дыхание. В конце песенного конкурса наконец-то стали известны результаты, сообщяет 24 канал.

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Результаты голосования Национального отбора 2023

Как проголосовало жюри

Moisei – 1 балл

Tember Blanche – 2 балла

Angelina – 3 балла

2TONE – 4 балла

OY Sound System – 5 баллов

FIINKA – 6 баллов

DEMCHUK – 7 баллов

Jerry Heil – 8 баллов

TVORCHI – 9 баллов

КРУТЬ – 10 баллов

Как проголосовали зрители

Angelina – 1 балл

OY Sound System – 2 балла

Tember Blanche – 3 балла

DEMCHUK – 4 балла

2TONE – 5 баллов

Moisei – 6 баллов

FIINKA – 7 баллов

КРУТЬ – 8 баллов

Jerry Heil – 9 баллов

TVORCHI – 10 баллов

Общее количество баллов

Angelina – 4 балла

Tember Blanche – 5 баллов

OY Sound System – 7 баллов

Moisei – 7 баллов

2TONE – 9 баллов

DEMCHUK – 11 баллов

FIINKA – 13 баллов

Jerry Heil – 17 баллов

КРУТЬ – 18 баллов

TVORCHI – 19 баллов


Результаты голосования Национального отбора Евровидения-2023 / Скриншот с видео

Автор: Марія Касій