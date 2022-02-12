Результаты финала Национального отбора на Евровидение-2022

12 февраля 2022 , 22:34
Читати новину українською

12 февраля вся Украина затаила дыхание в ожидании результатов финала Нацотбора-2022. За право представлять нашу страну на грандиозном Евровидении в Турине боролись: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и WELLBOY.

Финал Национального отбора транслировали на всех платформах Суспільного, сообщает 24 канал. В этом году руководители проекта изменили его формат и провели только финал шоу без двух полуфиналов.

Обратите внимание Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022

Согласно правилам, победителя выбирают по результатам голосования зрителей и жюри, в которое вошли Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала. По итогам голосов в Нацотборе выиграла Alina Pash и именно она поедет покорять сцену Евровидения.

Результаты голосования финала – жюри

1. Cloudless – 1 балл
2. Michael Soul – 2 балла
3. Our Atlantic – 5 баллов
4. Barleben – 4 балла
5. Roxolana – 3 балла
6. Kalush Orchestra – 6 баллов
7. Wellboy – 7 баллов
8. Alina Pash – 8 баллов

Результаты голосования жюри в финале Нацотбора / Скринршот с видео 

Результаты голосования финала – зрители

1. Cloudless – 4 балла
2. Michael Soul – 1 балл
3. Our Atlantic – 2 балла
4. Barleben – 3 балла
5. Roxolana – 5 баллов
6. Kalush Orchestra – 8 баллов
7. Wellboy – 6 баллов
8. Alina Pash – 7 баллов

Общее количество баллов

1. Cloudless – 5 балла
2. Michael Soul – 3 балла
3. Our Atlantic – 7 баллов
4. Barleben – 7 баллов
5. Roxolana – 8 баллов
6. Kalush Orchestra – 14 баллов
7. Wellboy – 13 баллов
8. Alina Pash – 15 баллов


Общее количество баллов / Фото с инстаграма Суспільного

 

Автор: Андріана Будиш