Результаты финала Национального отбора на Евровидение-2022

12 февраля вся Украина затаила дыхание в ожидании результатов финала Нацотбора-2022. За право представлять нашу страну на грандиозном Евровидении в Турине боролись: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и WELLBOY.

Финал Национального отбора транслировали на всех платформах Суспільного, сообщает 24 канал. В этом году руководители проекта изменили его формат и провели только финал шоу без двух полуфиналов.

Обратите внимание Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022

Согласно правилам, победителя выбирают по результатам голосования зрителей и жюри, в которое вошли Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала. По итогам голосов в Нацотборе выиграла Alina Pash и именно она поедет покорять сцену Евровидения.

Результаты голосования финала – жюри

1. Cloudless – 1 балл

2. Michael Soul – 2 балла

3. Our Atlantic – 5 баллов

4. Barleben – 4 балла

5. Roxolana – 3 балла

6. Kalush Orchestra – 6 баллов

7. Wellboy – 7 баллов

8. Alina Pash – 8 баллов

Результаты голосования жюри в финале Нацотбора / Скринршот с видео

Результаты голосования финала – зрители

1. Cloudless – 4 балла

2. Michael Soul – 1 балл

3. Our Atlantic – 2 балла

4. Barleben – 3 балла

5. Roxolana – 5 баллов

6. Kalush Orchestra – 8 баллов

7. Wellboy – 6 баллов

8. Alina Pash – 7 баллов

Общее количество баллов

1. Cloudless – 5 балла

2. Michael Soul – 3 балла

3. Our Atlantic – 7 баллов

4. Barleben – 7 баллов

5. Roxolana – 8 баллов

6. Kalush Orchestra – 14 баллов

7. Wellboy – 13 баллов

8. Alina Pash – 15 баллов



Общее количество баллов / Фото с инстаграма Суспільного