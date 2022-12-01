На мой взгляд, зашибись, – продюсер отбора Шуров о песнях участников Евровидения
Источник:инстаграмм Дмитрия Шурова
Украинский исполнитель Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, не удержался и прокомментировал хиты 10 финальных участников отбора Евровидения. Он лаконично отметил, что доволен, однако на больше комментариев не решится.
1 декабря состоялась пресс-конференция, где Украина узнала порядок выступлений конкурсантов благодаря жеребьевке. А также услышала все песни 10 финалистов, которые мы услышим на сцене уже 17 декабря, во время финального отбора в Украине.
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Как отметил Дмитрий Шуров в инстаграмме, "по его мнению, все зашибься", а песни можно прослушать во время воздушной тревоги в подвале, которая наступила сразу после конференции по всей Украине.
Только что была обнародована десятка песен нынешнего финала. Слышали? На мой взгляд, зашибись. Но я личность заинтересована и нахожусь в процессе с самого начала. Как вам? Любви, мира и музыки,
– написал артист.
Напомним, что несколько дней назад Pianoбою пришлось оправдываться за одного из финалистов отбора Евровидения – скрипача Моисея Бондаренко. Он часто играл на благотворительных концертах Дмитрия Шурова, поэтому его начали обвинять в "проталкивании своих". Шуров сказал, что не он один голосовал за музыканта, а целая команда людей.
Моисей на концертах Шурова / Фото из фейсбука Pianoбоя
Кто попал в десятку финалистов отбора – порядок выступлений
1. Moisei – I'm Not Alone
2. OY Sound System – "Ой, тоскую"
3. DEMCHUK – Alive
4. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
5. FIINKA – "Довбуш"
6. KRUTЬ – "Колыбельная"
7. Tember Blanche – "Я дома"
8. Angelina – Stronger
9. 2TONE – "Цветок"
10. TVORCHI – Heart Of Steel