От травмы на горнолыжном курорте умер французский актер Гаспар Ульель

Звезда "Ганнибал: Восхождение" Гаспар Ульель умер 19 января 2022 года. Артисту было 37 лет. Известно, что причиной внезапной смерти актера стал несчастный случай на горнолыжном курорте.

Информацию об уходе в вечность актера сообщила его семья и агент.

Читайте также Умер известный итальянский дизайнер Нино Черутти

Ранее было известно, что Гаспара Ульеля госпитализировали в больницу с травмой, которую он получил на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Во время катания мужчина натолкнулся на другого лыжника и получил серьезные травмы. Звезду сразу же отправили на вертолете в университетскую больницу Гренобля. Однако состояние Ульеля было уже очень тяжелым.



Умер Гаспар Ульель / Фото Getty Images

Что известно о Гаспаре Ульеле?