От рака умер комик Луи Андерсон – звезда сериала "Жизнь с Луи"

Американский комик и актер Луи Андерсон умер утром 21 января 2022 года. Он лечился от рака, а последние дни своей жизни провел в клинике в Лас-Вегасе. Ему было 68 лет.

О смерти телезвезды сообщил его представитель. Всего несколько дней назад он заявлял, что Луи Андерсона госпитализировали с агрессивной формой рака, а теперь был вынужден связаться со СМИ, чтобы сообщить о его уходе в вечность.

Читайте также "Столкнулся с другим лыжником": детали гибели французского актера Гаспара Ульеля

Луи Андерсон умер от рака

Успешный комик боролся с раком крови – диффузной В-клеточной лимфомой, это самый распространенный тип лимфомы в мире. До сих пор неизвестно, когда Луи Андерсон узнал о своем диагнозе, однако он и его близкое окружение надеялись на выздоровление. К сожалению, актеру не удалось победить рак. Он умер 21 января 2022 года в Лас-Вегасе.

Луи Андерсон умер от рака / Фото Getty Images

Что известно о Луи Андерсоне

За 30-летнюю карьеру он стал одним из самых известных комиков США и трижды выигрывал премию Эмми.

Мировую известность Луи Андерсону принес мультсериал "Жизнь с Луи", в котором он описал свое детство с десятью братьями и сестрами. В шоу звезда в шуточной форме рассказал и о буллинге из-за лишнего веса.

Главный герой мультсериала "Жизнь с Луи" / Фото из видео