От коронавируса умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев

Солист известного российского коллектива "Хор Турецкого" Борис Горячев умер. Причиной потери стали осложнения от коронавируса.

Умер Борис Горячев

15 июня музыкальный коллектив "Хор Турецкого" сообщил о потере солиста Бориса Горячева. Певцу было 49 лет. Последние недели жизни он провел в больнице, где пытался побороть осложнения от коронавируса.

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Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет... 3 недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы... И ковид оказался сильнее,

– написали на странице коллектива.

"Эту потерю трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!", – добавили участники группы.

В публикации отметили, что Борис всегда был позитивным и жизнерадостным. Когда он оказался в больнице, то переписывался с друзьями и писал, что все будет хорошо.

Борис Горячев умер: что о нем известно

Борис Горячев – обладатель лирического баритона, один из солистов "Хора Турецкого". Он родился в Москве, в 1971 году.

Окончил несколько учебных заведений по музыкальной специальности.

Работал в мужском камерном хоре "Акафист", впоследствии в хоре "Пересвет". Параллельно он занимался собственным проектом – в квартете исполнял русскую народную музыку.

"Хор Турецкого"

– известный музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Репертуар насчитывает больше сотни композиций. Основной идеей коллектива являются "живые" голоса – артисты исполняют композиции без фонограммы, в том числе а капелла. Исполнители поют песни более чем на десяти языках.