От коронавируса умер Георгий Морозюк – известный в Ровненской области актер

77-летний актер Георгий Морозюк умер от COVID-19. Последние недели он боролся за жизнь в центральной больнице Ровно, однако в пятницу, 19 ноября, в 16:45 медики констатировали его смерть.

Известный в Ровненской области актер Георгий Морозюк подхватил коронавирус и из-за тяжелого течения болезни оказался в реанимации. Его состояние было крайне сложное, но близкие и коллеги верили, что ему удастся одолеть недуг. К сожалению, 19 ноября народный артист Украины скончался.

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О большой утрате объявили на сайте Ровненского академического музыкально-драматического театра, в котором Георгий Морозюк проработал более 20 лет.

Дорогие зрители, нам не хватает слов. 19 ноября 2021 года в 16:45 наш Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, отошел на Небеса,

– говорится в скорбном сообщении.

"Он тот, чье только лишь молчаливое появление на сцене сразу вызывает овации. Это тот актер, который никогда не чурался роли нищего и бродяги, хотя поистине является королем сцены, и не только ровненской. Легенда и гений", – написал в фейсбуке директор театра Владимир Петров.



Умер актер Георгий Морозюк / Фото с сайта Ровенского музыкально-драматического театра

Что известно о Георгии Морозюке