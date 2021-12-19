От коронавируса умер Андрей Малюков – режиссер фильма "Мы из будущего"

Андрей Малюков скончался 19 декабря 2021 года. В последнее время он много болел, но причиной смерти стал коронавирус. Режиссеру было 73 года.

О смерти Андрея Малюкова объявила его двоюродная сестра – актриса Наталья Бондарчук. По ее словам, режиссер был болен, однако ушел из жизни из-за COVID-19, ему не хватило сил, чтобы побороть вирус.

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В день памяти Святого Николая ушел из жизни мой дорогой двоюродный брат. Последние годы он тяжело болел, но забрал его из жизни ковид. Светлая тебе память, брат,

– эмоционально написала актриса.

Щемящее сообщение в фейсбуке Наталья Бондарчук дополнила фото из семейного архива. Она призвала публику смотреть фильмы, которые срежиссировал Андрей Малюков, ведь это будет лучшей памятью о нем.

Андрей Малюков с сестрой Натальей Бондарчук / Фото из фейсбука актрисы

Андрей Малюков с сестрой Натальей Бондарчук и Натальей Аринбасаровой / Фото из фейсбука актрисы

Фильмография Андрея Малюкова

"В зоне особого внимания" – дебютный фильм, за который режиссер получил Серебряную медаль имени Александра Довженко и премию имени братьев Васильевых;

"Грозовые ворота" – запрещен в Украине из-за Михаила Пореченкова, который в 2014 году обстреливал позиции украинских военных в аэропорту Донецка;

"Мы из будущего";

"34-й скорый";

"Делай – раз";

"Любовь на острове смерти";

"Матч" и другие.

Полный текст публикации Натальи Бондарчук:

Сегодня, в день памяти Святого Николая, ушел из жизни мой дорогой двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер – Андрей Малюков. Наши мамы – Инна Макарова и Нина Макарова – родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас – Сибирская писательница Анна Герман.

Мы росли вместе, Андрей стал знаменитым режиссером. Его дебютный фильм "В зоне особого внимания" был отмечен Серебряной медалью имени Довженко и премией имени братьев Васильевых. В 1981 году Андрей Малюков снял один из первых советских фильмов-катастроф – "34-й скорый".

Последние годы он тяжело болел, но забрал его из жизни ковид. Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов. Светлая тебе память, мой дорогой брат!