"От этого вечера меня отделяла вечность": Катя Осадчая показала последнее фото перед войной

Украинская ведущая Катя Осадча показала последнее фото, сделанное перед полномасштабной войной. Она призналась, что имела множество планов, но уже с утра следующего дня ее ценности значительно изменились.

Украинская телеведущая рассказала, что была тем человеком, который упорно уговаривал всех не паниковать. Она была уверена в том, что города не будут бомбить.

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Последнее фото Кати Осадчей перед полномасштабной войной

В день, когда прошол месяц полномасштабной войны, ведущая поделилась кадром, который сделала до начала военных действий.

Через несколько часов ровно месяц, как мы проснулись от взрывов, таких глухих хлопков, не похожих ни на что, что я слышала до этого, я взяла телефон, а там уже было множество сообщений со словами "началось". Мы провели вечер 23 в работе, снимали сюжеты, которым не суждено было выйти в эфир. Мы праздновали премьеру кино и планировали выходные, кто к кому в гости,

– рассказала Катя Осадчая.



Катя Осадчая в вечер 23 февраля / Фото с инстаграма ведущей

Ведущая поделилась, что никогда не забудет вечер 23 февраля. Она была полна планов и идей и ждала на следующий день с нетерпением.

В очереди на заправке утром 24, в кармане нашла серьги со съемок и от этого вечера меня уже отделяла вечность…

– написала она.

"Я верю, что скоро мы снова будем с друзьями планировать выходные, носить неудобные серьги и работать. Теперь главные наши супергерои не в кино, а в реальной жизни – наши ВСУ. Мы стоим перед вами на коленях и то, что вы сделали за это месяц мы не сможем описать до конца дней, благодарим вас, вы наша гордость", – подытожила Катя Осадчая.

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