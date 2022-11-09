Анатолич шутит, а Бедняков уже берет билеты на Херсон: как в сети реагируют на "отвод войск"

Вечером 8 ноября стало известно, что согласно распоряжению Шойгу оккупанты должны покинуть правый берег Херсонщины. На такой жест доброй воли уже начали реагировать украинские артисты.

Отметим, что командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что их армия вынужденно покидает Херсон. Они якобы уводят войска на левый берег Днепра. Такой приказ поручил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Однако, по словам советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, "там нет сейчас отвода российских войск, наоборот Россия бросает мобилизованных".

Важно Россия выводит войска, в населенных пунктах появляются флаги: что происходит у Херсона

Также 9 ноября пропагандистские СМИ сообщили, что в ДТП погиб один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов, который был "заместителем главы администрации Херсонской области", то есть гауляйтера Сальдо.

Реакция звезд

Новости не обошли звезды шоубизнеса Украины, которые часто комментируют ход военных действий в Украине. В частности, одним из первых новости прокомментировал ведущий Анатолий Анатолич, который несколько дней назад пробежал благотворительный марафон для нужд ВСУ в США.

"Оккупанты убегают из Херсона. На "новоязыке" это означает "отвод войск", – пошутил ведущий.



Анатолий Анатолич о событиях в Херсоне / Скриншот с инстаграм-сторис

Другой телеведущий Андрей Бедняков, родной город которого – Мариуполь – оккупирован Россией, показал, как начинает искать билеты на сайте "Укрзализныци" в Херсон.



Бедняков ищет билеты в Херсон / Скриншот с инстаграм-сторис

Ведущий Слава Демин прокомментировал не только отвод войск из Херсона, но и гибель Стремоусова.



Демин о ситуации в Херсоне на правом берегу / Скриншот с инстаграм-сторис



Слава Демин о гибели Стремоусова / Скриншот с инстаграмм-сторис

Больше об этом – Россия выводит войска из Херсона: смотреть видео