Все живут на гуманитарной помощи, – Александр Педан о поездке в Херсон

Ведущий проекта Improv Live Show (Новый канал) посетил деоккупированные украинский город и область на берегу Азовского моря и пообщался с военными и гражданскими. Он говорит, что ему приятно видеть то количество людей и детей с флагами на площади, которые здоровались, благодарили, что приехали, и говорили только об Украине.

В ноябре ВСУ уволили наш родной Херсон и часть области из-под российской оккупации. Сейчас туда ездят волонтеры и все небезразличные украинцы, чтобы помочь гражданским и поддержать военных. Посетил город-герой и ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан.

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"Если говорить о территории, то маленькие села неподалеку от Херсона разрушены на 80 – 90%. Областной центр так не пострадал. Надеюсь, решители не будут мстить городу. В Херсоне сейчас нет света и воды. Фактически, все живут на гуманитарной помощи, которая им очень необходима Хочу отметить, что на самом деле сейчас очень мощно работают и волонтеры, и власть.К примеру, Хмельнитчина является собратьем Херсонщины, и вот, по указанию президента, туда отвозят много гуманитарного груза. Разного! Например, две фуры с цементом поехали в сторону Кривого Рога, там он нужен для восстановления зданий", – поделился Педан.

Александр Педан с командой не ночевали в Херсоне, а поехали навестить знакомых военных.

"Мы доехали до 86-й бригады ТрО. Они сообщили ужасные факты. Например, о том, что в маленькой деревне под Херсоном саперы за неделю разминировали 200 противотанковых мин, 75 противопехотных, и 25 растяжек. И это одна маленькая деревня! – рассказывает телеведущий и общественный деятель. – Поэтому будьте осторожны все – и взрослые, и дети, если вы на деоккупированных территориях. Зла по себе враг оставил очень много. Но Херсон – это Украина! Идем дальше, спасибо нашим военным. Слава Украине! Слава ВСУ!".

Деоккупированный Херсон – как живой город

Напомним, что увольнение Херсона произошло 11 ноября. Тогда Вооруженные силы Украины вошли в город и установили сине-желтый флаг. Захватчики в то время скрылись на левом берегу Днепра.

Через три дня, 14 ноября, президент Владимир Зеленский приехал в уволенный Херсон впервые со времени его деоккупации. В его присутствии ВСУ официально подняли государственный флаг в деоккупированном Херсоне.

Сейчас город приходит в себя от российской оккупации, которая уже подвергается обстрелам с моря и левого берега Украины. Однако в городе заработали первые Пункты Несокрушимости, где люди могут зарядить гаджеты и связаться с родными. Там работают гуманитарные центры и недавно заработал первый магазин "АТБ".

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