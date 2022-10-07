На фоне слухов о разрыве: жена Остапчука заявила, что будет праздновать день рождения без него

В начале сентября появились слухи, что Владимир Остапчук разошелся со второй женой Кристиной Горняк. Блогерша лишь подогрела эти догадки, объявив, что свой 36-й день рождения отпразднует с подругами, а не с любимым.

После того, как Слава Демин рассказал, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк не живут вместе, к ним приковано чрезмерное внимание публики. Намеки на их разрыв есть во всем. Хотя бы в том, что свои дни рождения они празднуют друг без друга.

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Кристина Горняк будет праздновать 36-летие без Остапчука

Фоловеры посоветовали блогерше отдохнуть, а она объявила, что отправляется в девичий тур с подругами, с которыми отпразднует свой день рождения. Судя по этому, мужа Владимира Остапчука рядом с ней не будет.

Много разных эмоций, поэтому эта дама завтра едет в девичий тур с подругами встречать свои 36 лет,

– поделилась Кристина Горняк.

Кристина Горняк отпразднует день рождения без Остапчука / Фото с инстаграм-сторис

Интересно, что в сентябре, после того как Владимир Остапчук вернулся из Канады, где вел благотворительный аукцион и виделся с детьми, Кристина Горняк уже путешествовала с подругами. Они ездили в Вену.

"Это так круто, что у меня есть подруги. Мы можем часами вместе трещать, смеяться до слез, иногда даже что-то друг с другом выяснять, но мы – опора и огромная поддержка друг друга в радости и беде", – делилась блогерша в инстаграме. В комментариях писали, что это еще одно свидетельство ее разрыва с Остапчуком: