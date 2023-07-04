Фото дня: как сейчас выглядит Остап Ступка, сидящий под домашним арестом из-за ДТП

Остап Ступка 3 месяца назад попал в ДТП до сих пор находится под домашним артистом. Теперь в сети показали фото, как выглядит артист. В частности, у Ступки появилась легкая небритость.

Фотографию с Остапом Ступкой показал украинский ведущий Алексей Суханов. Похоже, вскоре выйдет разговор с актером, в котором он расскажет детали по поводу аварии.

К теме Остапа Ступку будут судить из-за ДТП, которое он совершил: на сколько лет он может сесть за решетку

Суханов сфотографировался со Ступкой и анонсировал интервью с ним на пятницу, 7 июля. Интересно, что ведущий отключил комментарии к фото, так что поклонники не смогли ничего написать.

Как сейчас выглядит Остап Ступка

На фотографии Ступка позирует в белой рубашке и брюках песочного цвета на фоне здания. Кроме того, заметно, что он теперь обладает легкой небритостью.



Остап Ступка с Алексеем Сухановым / Фото из его инстаграммы

Что известно о ДТП с Остапом Ступкой: главное