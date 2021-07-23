Особняк Бейонсе и Jay-Z едва не сгорел: пострадали ли супруги

Недавно в дорогом имении артистки Бейонсе и рэпера Jay-Z произошел пожар. Полиция уже занимается делом. К счастью, никто не пострадал.

В среду, 21 июля, в Новом Орлеане произошел пожар. Стало известно, что загорелся роскошный особняк исполнительницы Бейонсе и ее мужа, рэпера Jay-Z, стоимостью около 2,4 миллиона долларов (более 68 миллионов гривен).

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Пожар в доме Бейонсе

Старинный особняк звездной пары пострадал несильно. Сначала в полицию поступило сообщение о странном мужчине на территории дома. Уже впоследствии сработал сигнал, якобы в доме вспыхнул огонь.

На место происшествия срочно прибыли 22 спасателя. Они за 2 часа смогли спасти особняк и ликвидировать огонь. Самих знаменитостей в тот момент дома не было.

Если бы спасатели не попали туда вовремя, все могло быть гораздо хуже. Это исторический дом,

– рассказал представитель пожарной службы.

Из-за мужчины, который разгуливал по территории, считают, что пожар произошел из-за поджога. Однако полиция до сих пор расследует причину возгорания.

Отметим, Бейонсе и Jay-Z проживают в Лос-Анджелесе, в поместье за 90 миллионов долларов. Так что неизвестно, как часто пара бывает в старинном доме в Новом Орлеане.

Особняк построили в 1927 году, первоначально он принадлежал пресвитерианской церкви.

Впоследствии там располагалась балетная школа.

Общая площадь дома – 1,2 тысячи квадратных метров, его примерная стоимость – около 2,4 миллиона долларов.

Сейчас в особняке 6 спален, бассейн, лифт и спа.

Отметим, Бейонсе и ранее сталкивалась с инцидентами. В марте этого года неизвестные ограбили три складских помещения, которые арендует продюсерская компания артистки. Грабители похитили ценные вещи – дорогие дизайнерские сумки и платья, принадлежащие певице, и личные вещи ее стилиста. Убытки оценили в более миллиона долларов-28 миллионов гривен. Это был второй грабеж склада за март.