Основная задача – сохранить страну, – Притула о спорах и хейте в отношении волонтеров

Телеведущий Сергей Притула активно занимается волонтерством во время войны. Он рассказал, существует ли конкуренция между фондами и актуальна ли сегодня критика и хейт.

Украинский телеведущий Сергей Притула имеет свой благотворительный фонд, средства из которого передает военным. Он рассказал о том, есть ли определенная конкуренция между фондами и может ли во время войны существовать хейт.

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Существует ли конкуренция между фондами

Сергей Притула рассказал, что неуместно говорить о конкуренции, когда речь идет о волонтерах и их работе.

"Мне кажется, что допускают подобную риторику те, кто не занимался волонтерской деятельностью с 2014 года, и сейчас только начали ускоренным темпом узнавать, как это работает. Я получаю много гневных отзывов, лейтмотив которых сводится к такому: вот кто-то в Норвегии приехал купить тепловизоры в какой-то магазин, а им говорят: "Притула все выкупил". И все такие: "Вот такой плохой Притула, а другим?" – поделился ведущий.

Наши скауты работают по всему миру. Где есть возможность что-нибудь купить — мы это делаем. Потому что понимаем – дефицит. Поэтому мне больше нравится понятие "синергия",

– добавил Сергей Притула.



Сергей Притула / Фото с инстаграма Сергея Притулы

Сергей Притула о политике и хейте

Это болезненная для меня тема. Я тоже наблюдаю все вещи, происходящие в соцсетях. Уже вижу, как заряжаются те или иные лидеры мнений – их называют блоггеры на зарплате. Для меня это ужасная история. Потому что это не москаль снова клин убивает между украинцами,

– заметил шоумен.

"Это сами те или иные политические лагеря начинают уже заранее прорабатывать какую-то историю: вот когда война закончится, какие мы там получим бонусы. Противно. Сейчас основная задача – сохранить государство. И каждую минуту, если у тебя есть свободная, должен посвящать этому. А все эти игрища – надеюсь, что у людей за последние пару месяцев все-таки открылись глаза, появилось больше критического мышления, и они для себя делают отметку, кто и чем занимается. И после этого, когда придет мир, ответят этим людям своими действиями и выбором", – добавил он.

Сергей Притула отметил, что хейт и критика частично присущи украинцам, однако лучше разбираться с этим уже после победы.

"А хейт – он, как бы это ни звучало цинично или комично, – частица нашей политической традиции и культуры. Это было, есть и, к сожалению, будет. Я пытаюсь от этого отвлечься. После победы будем смотреть, что делать дальше".