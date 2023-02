Россия пригласила на Совбез ООН основателя Pink Floyd: он назвал нападение на Украину "спровоцированным"

Основатель группы Pink Floyd снова отметился циничным заявлением о войне в Украине. Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН, куда его пригласила Россия. Артист заявил, что страну-агрессорку якобы спровоцировали напасть на Украину.

Именно Россия инициировала проведение этого заседания Совбез ООН. Террористы захотели обсудить поставки оружия в Украину.

Уотерс назвал нападение России на Украину "спровоцированным"

Музыкант заявил, что выступает от имени "приблизительно четырех миллиардов братьев и сестер", назвал их "большинством между голосами". Также он якобы представил "миллионы участников международного антивоенного движения".

Российское вторжение в Украину не было неспровоцированным, поэтому я также решительно осуждаю тех, кто это вторжение спровоцировал,

– заявил Уотерс.

Хотя артист не отметил, кого именно имеет в виду, но намекнул, что страну-агрессорку спровоцировали цинично напасть на украинские территории и уже почти год убивать мирных людей, совершать террористические акты против населения.

Реакция посла Украины в ООН

Сергей Кислица не замедлил ответить. Он заявил, что Уотерс стал "кирпичом в стене российской дезинформации и пропаганды".

В 1979 году Pink Floyd написали песню Another Brick in the Wall. В том же году Советский Союз вторгся в Афганистан. После того как Pink Floyd осудили вторжение, группу запретили в Советском Союзе. Иронично, если не лицемерно, что господин Уотерс пытается сейчас оправдать очередное вторжение,

– сказал Кислица.

Основатель Pink Floyd уже не в первый раз поддержал войну в Украине