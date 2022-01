Ошибки прошлого и слова на память: экскурсия татуировками украинских звезд

Звезды шоу-бизнеса любят украшать свое тело татуировками. Это придает их образам харизмы и загадочности. Новые рисунки на теле звезд уже стали привычной новостью для их фанатов.

Украинский шоу-бизнес делится на тех, которые зарекаются никогда не делать тату, и тех, которые смело покрывают собственное тело рисунками, памятными датами и именами. Для кого-то это способ самовыражения, ведь на теле они изображают собственные ценности и позиции, чтобы помнить о них всю жизнь. А для кого-то тату может стать ошибкой молодости, которая до конца жизни будет напоминать о беззаботных годах.

Предлагаем узнать, кто из звезд украсил свое тело татуировками и ни разу (ну, почти) об этом не пожалел.

MONATIK



Монатик / Фото с пинтереста

Популярный украинский артист MONATIK предпочитает минималистичные изображения на теле, их у него много. В частности на безымянном пальце правой руки у него набито "I. V.", а на самой руке – логотип его корпорации. Для исполнителя это тату имеет особое значение. Три точки – начало и зарождение его творческой карьеры, взлеты и падения как неизбежный процесс, а в конце – огромный взлет вверх. Также у него есть тату на спине в виде солнца, а на левой руке надпись на другом языке.



Монатик / Фото из инстаграма певца​

Владимир Дантес



Владимир Дантес / Фото из инстаграма певца​

Певец и ведущий Владимир Дантес имеет десятки рисунков на теле, в частности череп, огромного орла на груди, ноты из песни группы Queen и надпись Rock-n-Roll. На правой руке исполнитель набил символ мужского и женского начала и звезду Давида – еврейский символ.



Владимир Дантес / Фото из инстаграма исполнителя

Есть у Дантеса и парная татуировка с женой Надей Дорофеевой – розы на кистях. Также он посвятил Надежде мультипликационную уточку Поночку, которая ассоциируется ему с ней. Ведь артистка такая же справедливая, порой наивная, умная и очень веселая.

DOROFEEVA



Надежда Дорофеева / Фото из инстаграма звезды

Певица Надежда Дорофеева тоже имеет на теле немало тату. Звезда любит небольшие эстетические рисунки и фразы. В частности она набила: All you need is Love – на левом предплечье, creative – на запястье, harmony – на шее, Good и Bad на бедрах и еще несколько рисунков.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма певицы

Недавно Надежда украсила тело новой надписью raznotsvetnaya под коленом.

Артем Пивоваров



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма певца​

Украинский певец Артем Пивоваров – не из тех, кто делает небольшие тату по телу. Он забил себе полностью два "рукава" и правую голень. Первое тату – микрофон, молодой исполнитель сделал в 18 лет. На его теле также много тотемных животных, в частности, сова, козел, олень и бабочки, а на шее изображен лавровый венок. Артист рассказывал, что рисует на теле целую картину. Он мечтает забить всю спину, но пока не знает, как все будет выглядеть вместе.



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма певца​

Alyona Alyona

Первое тату украинской рэперки Alyona Alyona было неудачным. Она набила свой знак зодиака между лопатками в 24 года. Знаменитость хотела избавиться от неудачного рисунка лазером, но ей объяснили, что рубец после выведения цвета останется все равно. Поэтому реперша решила набить сверху другой рисунок – дерево долголетия.



Alyona Alyona / Фото с инстаграма певицы

Следующий рисунок Alyona Alyona сделала в Барселоне, во время отдыха с подругой Жанной. Девушки подумали, что их объединяет, и решили, что это рыбка – название первого популярного трека рэпперши и знак зодиака Жанны. Кроме этого на теле знаменитости изображены сухостой и пейзажи украинских Карпат.



Alyona Alyona / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Анатолий Анатолич

Тело украинского телеведущего и интервьюера напоминает страницы комикса, ведь там изображено много цветных мультипликационных героев, в частности, пять Микки-Маусов, Маленький Принц, заклинание против дементоров из фильма "Гарри Поттер".



Анатолий Анатолич / Фото из инстаграма ведущего

Немало изображений шоумен посвятил своим детям. В частности Чеширского кота из "Алисы в стране чудес" Анатолий набил после рождения старшей дочери Алисы, крольчиху Лолу Банни – после рождения дочери Лолиты. В честь сына Анатолич сделал два тату: время его появления на свет "13:13" и космонавта, который держит в руках планеты.



Анатолий Анатолич / Фото из инстаграма ведущего

Также на его теле надпись детским почерком: "Абнімі міня". Эту фразу написала его дочь Алиса на бумажке и наклеила на папочку. Звезде очень понравилась эта надпись, и через несколько дней она появилась у него на ключице.

Слава Каминская

Свое первое тату – птичку на лопатке, Слава Каминская, экс-солистка группы "НеАнгелы", сделала в 13 лет. Со временем оно потеряло эстетический вид, поэтому она переделала его на скрипичный ключ. Кроме этого, звезда имеет изображения, посвященные ее детям: мальчика и девочку, их имена и даты рождения. Также на теле певицы изображены сердце, цифра 69, смайлик, фраза на английском языке "Every saint has a past and every sinner has a future".

А в этом году она показала видео, на котором впервые сама себе делает тату. Исполнительница набила на теле изображение цифр 911 – название первой песни в начале ее сольной карьеры.

Александра Зарицкая



Александра Зарицкая / Фото из инстаграма группы KAZKA

На теле украинской певицы Александры Зарицкой изображено более 10 тату. В основном это изображение растительного орнамента. В частности, на левом плече она имеет тату розы со змеей, за ухом – ноту, которую набила в подростковом возрасте. Также у девушки есть рисунок под грудью и на бедрах.

Надежда Мейхер



Надежда Мейхер / Фото с инстаграма артистки

У звезды золотого состава группы "ВИА Гра" Надежды Мейхер есть два тату на теле. Первое – это стилизованный терновый венок на бедре, которое впоследствии звезда перебила на абстракцию. Второе – это огненное сердце в терновом венке и с каплей крови.

Тарас Цимбалюк



Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма актера

Подтянутое тело молодого украинского актера Тараса Цимбалюка украшает около двадцати рисунков. Все они минималистичны и имеют смысл. Самое первое тату, которое он набил, был афоризм pwr от английского слова power – сила. Недавно актер набил автограф отца на голени.

Евгений Кот



Женя Кот / Фото с инстаграма танцора

У танцовщика Евгения Кота тело раскрашено небольшими символическими тату и розами. Солнце и луна на груди – это единение мужского и женского начал. Они появились на теле после свадьбы Евгения с танцовщицей Натальей Таранинцевой. Очень важным для звезды является изображение его любимой собаки, алабая Эльвы, на плече. Ведь она помогла ему пережить сложный период в жизни и стала символом настоящей дружбы.

Сергей Бабкин



Сергей Бабкин / Фото JetSetter.ua

Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин сам в 15 лет выбил себе изображение скорпиона в области пупка. Однако получилось не так аккуратно, как он представлял. Целых семь лет певцу пришлось скрывать это животное у себя на животе. Впоследствии Сергей попал к профессиональному тату-мастеру, который спас ситуацию.

Автор: Соломия Борух