Помилки минулого та слова на пам'ять: екскурсія татуюваннями українських зірок

Зірки шоу-бізнесу люблять прикрашати своє тіло татуюваннями. Це додає їхнім образам харизми та загадковості. Нові малюнки на тілі зірок вже стали звичною новиною для їхніх шанувальників.

Український шоу-бізнес поділяється на тих, які зарікаються ніколи не робити тату, та тих, які сміливо вкривають власне тіло малюнками, пам'ятними датами та іменами. Для когось це спосіб самовираження, адже на тілі вони зображують власні цінності та позиції, щоб пам'ятати про них все життя. А для когось тату може стати помилкою молодості, яка до кінця життя нагадуватиме про безтурботні роки.

Пропонуємо дізнатись, хто із зірок прикрасив своє тіло татуюваннями і жодного разу (ну, майже) про це не пошкодував.

MONATIK



Монатік / Фото з пінтересту

Популярний український артист MONATIK надає перевагу мінімалістичним зображенням на тілі, їх у нього багато. Зокрема на безіменному пальці правої руки у нього набито "I.V.", а на самій руці – логотип його корпорації. Для виконавця це тату має особливе значення. Три крапки – початок та зародження його творчої кар'єри, злети та падіння як неминучий процес, а в кінці – величезний зліт угору. Також у нього є тату на спині у вигляді сонця, а на лівій руці надпис іншою мовою.



Монатік / Фото з інстаграму співака​

Володимир Дантес



Володимир Дантес / Фото з інстаграму співака

Співак та ведучий Володимир Дантес має десятки малюнків на тілі, зокрема череп, величезного орла на грудях, ноти з пісні гурту Queen і надпис Rock-n-Roll. На правій руці виконавець набив символ чоловічого та жіночого початку і зірку Давида – єврейський символ.



Володимир Дантес / Фото з інстаграму виконавця

Є у Дантеса і парне татуювання з дружиною Надею Дорофєєвою – троянди на кистях. Також він присвятив Надії мультиплікаційну качечку Поночку, яка асоціюється йому з нею. Адже артистка така ж справедлива, деколи наївна, розумна і дуже весела.

DOROFEEVA



Надія Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Співачка Надія Дорофєєва теж має на тілі чимало тату. Зірка полюбляє невеликі естетичні малюнки та фрази. Зокрема вона набила: All you need is Love – на лівому передпліччі, creative – на зап'ясті, harmony – на шиї , Good і Bad на стегнах та ще декілька малюнків.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

Нещодавно Надія прикрасила тіло новим надписом raznotsvetnaya під коліном.

Артем Пивоваров



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму співака

Український співак Артем Пивоваров – не з тих, хто робить невеликі тату по тілу. Він забив собі повністю два "рукави" та праву гомілку. Перше тату – мікрофон, молодий виконавець зробив у 18 років. На його тілі також багато тотемних тварин, зокрема, сова, козел та олень і метелики, а на шиї зображений лавровий вінок. Артист розповідав, що малює на тілі цілу картину. Він мріє "забити" усю спину, але поки що не знає, як все виглядатиме разом.



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму співака

Alyona Alyona

Перше тату української реперки Alyona Alyona було невдалим. Вона набила свій знак зодіаку між лопатками у 24 роки. Знаменитість хотіла позбутися невдалого малюнку лазером, але їй пояснили, що рубець після виведення кольору залишиться все одно. Тому реперка вирішила набити зверху інший малюнок – дерево довголіття.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму співачки

Наступний малюнок Alyona Alyona зробила в Барселоні, під час відпочинку з подругою Жанною. Дівчата подумали, що їх об'єднує, і вирішили, що це рибка – назва першого популярного треку реперки і знак зодіаку Жанни. Окрім цього на тілі знаменитості зображено сухостій та краєвиди українських Карпат.



Alyona Alyona / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Анатолій Анатоліч

Тіло українського телеведучого та інтерв’юера нагадує сторінки коміксу, адже там зображено багато кольорових мультиплікаційних героїв, зокрема, п'ять Міккі-Маусів, Маленький Принц, заклинання проти дементорів з фільму "Гаррі Поттер".



Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму ведучого

Чимало зображень шоумен присвятив своїм дітям. Зокрема Чеширського кота із "Аліси в країні чудес" Анатолій набив після народження старшої доньки Аліси, кролицю Лолу Банні – після народження доньки Лоліти. На честь сина Анатоліч зробив два тату: час його появи на світ "13:13" та космонавта, який тримає в руках планети.



Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму ведучого

Також на його тілі напис дитячим почерком: "Абнімі міня". Цю фразу написала його донька Аліса на папірці та наклеїла на татуся. Зірці дуже сподобався цей напис, та за декілька днів він з'явився у нього на ключиці.

Слава Камінська

Своє перше тату – пташку на лопатці, Слава Камінська, екссолістка гурту "НеАнгели", зробила у 13 років. Згодом воно втратило естетичний вигляд, тому вона переробила його на скрипковий ключ. Окрім цього, зірка має зображення, присвячені її дітям: хлопчика та дівчинку, їхні імена та дати народження. Також на тілі співачки зображені серце, цифра 69, смайлик, фраза англійською мовою "Every saint has a past and every sinner has a future".

А цього року вона показала відео, на якому вперше сама собі робить тату. Виконавиця набила на тілі зображення цифр 911 – назву першої пісні на початку її сольної кар'єри.

Олександра Заріцька



Олександра Заріцька / Фото з інстаграму гурту KAZKA

На тілі української співачки Олександри Заріцької зображено понад 10 тату. В основному це зображення рослинного орнаменту. Зокрема, на лівому плечі вона має тату троянди зі змією, за вухом – ноту, яку набила у підлітковому віці. Також у дівчини є малюнок під грудьми та на стегнах.

Надія Мейхер



Надія Мейхер / Фото з інстаграму артистки

У зірки золотого складу гурту "ВІА Гра" Надії Мейхер є два тату на тілі. Перше – це стилізований терновий вінок на стегні, яку згодом зірка перебила на абстракцію. Друге – це вогняне серце у терновому вінку та з каплею крові.

Тарас Цимбалюк



Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Підтягнуте тіло молодого українського актора Тараса Цимбалюка прикрашає близько двадцяти малюнків. Всі вони – мінімалістичні та з сенсом. Найперше тату, яке він набив, був афоризм pwr від англійського слова power – сила. Нещодавно актор набив автограф батька на гомілці.

Євген Кот



Женя Кот / Фото з інстаграму танцюриста

У танцівника Євгена Кота тіло розфарбоване невеликими символічними тату і трояндами. Сонце і місяць на грудях – це єднання чоловічого і жіночого початків. Вони з’явились на тілі після весілля Євгена з танцівницею Наталією Таранинцевою. Дуже важливим для зірки є зображення його улюбленого собаки, алабая Ельви, на плечі. Адже вона допомогла йому пережити складний період у житті і стала символом справжньої дружби.

Сергій Бабкін



Сергій Бабкін / Фото JetSetter.ua

Відомий український виконавець Сергій Бабкін сам у 15 років вибив собі зображення скорпіона у ділянці пупка. Проте вийшло не так акуратно, як він уявляв. Цілих сім років співаку довелося приховувати цю тварину в себе на животі. Згодом Сергій потрапив до професійного тату-майстра, який врятував ситуацію.

Автор: Соломія Борух