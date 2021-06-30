Осадчую, Астафьеву, Бадоева: Оля Полякова пригласила звезд на день рождения мужа – видео

Во вторник, 29 июня, муж Оли Поляковой Вадим отпраздновал день рождения. Для любимого певица устроила вечеринку в кубинском стиле. На праздник она пригласила своих звездных друзей – Катю Осадчую, Дашу Астафьеву, Алана Бадоева и других.

Муж Оли Поляковой не является публичной личностью. Вадим не общается с журналистами и не появляется на фото в соцсетях знаменитой жены. Однако, судя по звездному бомонду на его дне рождении, он знаком со многими представителями украинского шоу-биза.

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Так, сюрприз любимому Полякова организовала на заднем дворе загородного дома. Лаундж-зону с баром и диджеем она обустроила на берегу Днепра. На вечеринку гости прибывали на белоснежном катере, за штурвалом которого был муж певицы.

"Только Оля может напрячь именинника ехать за мной", – с юмором подчеркнула Катя Осадчая. Артистка же пошутила, что Вадим захотел "окунуться в светскую жизнь".

Кроме беременной телеведущей, на мероприятие пригласили модель Дашу Астафьеву, фотографа Соню Плакидюк, которые появились в образах кубинских красавиц. На шумном праздновании присутствовал знаменитый клипмейкер Алан Бадоев, с которым часто работает Оля Полякова.

Вечеринка ко дню рождения мужа Оли Поляковой: смотрите видео онлайн

Напомним, день рождения королевы ночи праздновали с не меньшим шиком. Сначала Оля Полякова отметила 37-летие на Мальдивах. С мужем и дочками она ужинала лобстерами и наслаждалась закатом на пляже.

После возвращения в Украину артистке устроили вечеринку-сюрприз. Она должна была выступать на корпоративе, а вместо этого попала на праздник в свою честь. Гостями вечеринки были Андре Тан, Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Соня Плакидюк, Даша Астафьева, Екатерина Кухар и другие.