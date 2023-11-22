От коллег к любимым: 4 украинских звездных дуэта, ставших супругами в реальной жизни

Иногда актеры, играющие влюбленных в кино, становятся парами в реальной жизни. Так произошло и с некоторыми звездными дуэтами украинских звезд – читайте об этом.

24 Канал расскажет истории любви украинских звезд, которые сначала были дуэтом на экране или в музыкальной индустрии. Но потом их сотрудничество превратилось в крепкую семью.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездный дуэт ведущих сложился на "Голосі країни", где они провели уже 8 сезонов подряд. Они познакомились гораздо раньше, но не пересекались вплоть до "Голос. Діти", где они впервые были вместе.

Уже ближе к финалу вокального проекта Юрий и Катя поняли, что между ними есть химия. О "служебном романе" не знал никто вплоть до беременности Осадчей. В начале 2017 они сыграли свадьбу, а уже в феврале родился их первый сын Иван. 19 августа 2021 года родился их второй сын Даниил.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезд

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Лилия и Андрей были танцевальным дуэтом на "Танцах со звездами" в 2011. Когда Дикий посетил гримерку Ребрик, любовь с первого взгляда не состоялась, но уже к концу сезона они поняли, что хотят быть вместе. Некоторые называют Ребрик "разлучницей": хореограф пришел на шоу, когда был в отношениях с коллегой. Но Лилия Ребрик уверяет, что это был сознательный выбор обоих, а отбивать кого она точно не планировала.

Пара не медлила со свадьбой: на гала-концерте "Танцев" показали сюжет по их празднику, который состоялся в декабре 2011 года. Через пол года у них родилась дочь Диана. Через 5 лет семья пополнилась еще одной дочерью Полиной. Сейчас звездные родители ожидают третьего ребенка.



Лилия Ребрик и Андрей Дикий с детьми / Фото из инстаграма звезд

Екатерина Кухарь и Александр Стоянов

Танцовщики выступают в дуэте еще с 2006 года. Их роман завертелся уже после того, как Екатерина разошлась с первым мужем. К моменту начала этих отношений она воспитывала 3-месячного сына Тимура. Пара решила обвенчаться в церкви в 2014 году, когда балерина забеременела дочерью. До этого момента они просто жили вместе.

Спустя еще 4 года Екатерина и Александр поженились в США, но документ был недействителен в Украине. Поэтому в 2019 году пара сыграла свадебную церемонию во время прямого эфира проекта "Танцы со звездами". Сейчас в сети ходят слухи о разводе супругов, но никто их однозначно не прокомментировал.



Екатерина Кухарь и Александр Стоянов / Фото из инстаграма звезд

Потап и Настя Каменских

Артисты сошлись в музыкальном дуэте в 2006 году. Их песни были довольно популярными, хотя сами Потап и Настя не воспринимали друг друга и все время конфликтовали. Также к тому времени рэпер был в браке с Ириной Горовой. Слухи о романе Потапа и Насти появились в 2013 году, когда увидели вместе на отдыхе. В следующем году рэпер расстался с женой.

В 2017 году дуэт "Потап и Настя" поставили на паузу, а уже через два года супруги поженились. Громкая свадьба, которую не удалось скрыть от прессы, состоялась под Киевом с участием многих звезд. Сейчас пара редко появляется вместе. Интервью Каменских во время войны стало мемом, а поведение Потапа крайне разочаровало украинцев. Они опровергают все сплетни о разводе.



Потап и Настя Каменских / Фото из инстаграма звезд