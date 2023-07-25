Это не забыть, – ONUKA поделилась, как пережила вторую беременность во время войны

Солистка группы ONUKA Ната Жижченко впервые рассказала, как переживала беременность во время полномасштабного вторжения России в Украину. Исполнительница заявила, что вторая беременность для нее была "событием вопреки" жестоким действиям и убийствам российских окупантов на украинских землях.

Певица, которая в начале июля стала мамой во второй раз, объяснила, почему беременность "шла в фоне". К тому же она рассказала о первой ночи своей дочери Лины, которую пришлось провести в укрытии.

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ONUKA о беременности во время великой войны

Жижченко объяснила, что беременность "шла в фоне", потому что были более важные дела. В частности, работа над альбомом и волонтерская деятельность, которые занимали много времени и сил.

Держаться помогало даже понимание, что нас пытаются стереть и изуродовать, а мы все равно продолжаем жить и давать жизнь – это как своеобразное событие вопреки,

– рассказала певица.

"Лина в первую свою ночь побывала в укрытии. Я думаю, что это не забыть. Это не стереть. И такова жизнь сейчас. Мы к этому привыкаем. Мы с этим уже живем. И не можем на это повлиять. Мы можем просто изменить свое отношение. Наши дети — действительно дети войны. И они сильные. Однозначно сильные", – добавила ONUKA.

К слову, Ната Жижченко с мужем, музыкальным продюсером Евгением Филатовым, сейчас воспитывает трехлетнего сына Александра и дочь Лину.

Родители назвали девочку в честь Лины Костенко. Все потому, что во время беременности Ната много читала. И сосредоточилась на творчестве писательницы. "Она мне резонировала. Ее позиция, и то, что он человек-легенда. И то, что она сейчас продолжает деятельность, а также ее работа в зоне ЧАЭС после аварии. Это человек настолько всесторонне крутой: глубокий, столб, на котором держится наша культура, наше общество".

Имя Лина походит от слова лен. По словам исполнительницы, ей оно понравилось, потому что очень простое и в нем нет лишнего пафоса. "Так нежно, просто и естественно. Захотелось и себе дольку такой нежной природной составляющей", – объяснила исполнительница.