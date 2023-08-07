"Я отдам тебе свое сердце": ONUKA залюбовала сеть первыми фото с новорожденной дочерью
Источник:ONUKA
Солистка группы ONUKA Наталья Жижченко недавно во второй раз стала мамой. Теперь звезда залюбовала сеть волшебными фото с новорожденной дочерью и 3-летним сыном Сашей.
О рождении ребенка звезда сообщила 1 июля, и это стало сюрпризом, ведь о ее беременности никто не знал. Девочку ONUKA назвала в честь Лины Костенко.
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Теперь Наталья Жиженко показала теплые семейные фотографии. На кадрах певица позирует с сыном и маленькой дочкой. Также она показала отдельные фотографии детей.
ONUKA показала фото с детьми / Фотография с ее инстаграммой
На одной из фотографий певица кормит доченьку на фоне невероятного пейзажа – в поле с пшеницей.
А я отдам тебе свое сердечко (с) или немного Северщины,
– подписала фото исполнительница.
ONUKA показала фото с дочерью / Фотография с ее инстаграммой
Это первые фото дочери ONUKA, которая появилась на свет только недавно. На кадрах можно заметить, что старший сын певицы постоянно рядом. Похоже, он очень любит свою сестренку.
Сын и дочь певицы ONUKA / Фото из ее инстаграммы
Ранее Ната Жижченко показала кадры трогательного знакомства старшего сына со своей сестренкой. Он осторожно касался щечки новорожденной Лины.
Напомним, что Наталья Жиженко сейчас живет в Черниговской области. Вторая беременность певицы пришлась на полномасштабную войну. А после рождения дочь Лина в первую же ночь побывала в укрытии.
Война повлияла и на ее трехлетнего сына Сашу. По ее словам, первым его сознательным предложением были слова: "Свет пропал", когда осенью 2022 начали выключать электроэнергию.