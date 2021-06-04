"Гипнотические" ONUKA и DakhaBrakha презентовали совместный трек UYAVY

Две самые известные этно-группы ONUKA и DakhaBrakha объединились, чтобы записать совместный трек под названием UYAVY. Он вышел в рамках будущего альбома ONUKA KOLIR.

Коллаборация ONUKA и DakhaBrakha

Как известно, это первая коллаборация в истории обоих коллективов. Совместная композиция UYAVY стала динамичным треком, который гипнотизирует слушателя, но Ната Жижченко, солистка группы ONUKA, призналась, что в целом не любит дуэты с другими звездами.

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Честно говоря, я не очень люблю дуэты как таковые. Мне нравится, когда артист работает в своем ключе, а в дуэте нередко кто-то теряет идентичность. Но наш трек с DakhaBrakha мне очень нравится. Марко поет об обыденности жизни, девушки – о несчастной любви, а мой месседж – о мире, в котором нет бед. Все идет по кругу, и какие бы ни были проблемы, все равно завтра наступит новый день,

– подчеркнула звезда.

Лидер группы DakhaBrakha Нина Гаренецкая в свою очередь добавила, что сотрудничество с Натой Жижченко им предложили давно, но у них постоянно совпадали графики.

"Мы рады, что наконец нам удалось поработать над треком, который способствует популяризации и актуализации украинской песни. Для трека характерно электронное звучание ONUKA, также в UYAVY звучит известная свирель, на которой Ната играет безупречно! Евгений Филатов (продюсер и муж ONUKA, – Showbiz 24) – волшебник звуков, поэтому он усердно поработал с ними и над цельным звучанием трека. Мы же присоединились вокально, спев в несколько голосов веснянку "Ходит сорока", всевозможные вокализы, возгласы и пословицы", – поделилась Гаренецкая.

ONUKA и DakhaBrakha – UYAVY: слушать песню онлайн

Премьера альбома KOLIR

Уже 18 июня группа ONUKA должна презентовать третий полноформатный альбом под названием KOLIR. Песня UYAVY стала первой, которая "открыла" интригу новой пластинки. Кроме нее, в альбом войдут 9 композиций.