Они должны выиграть все, – представитель Израиля на Евровидении-2022 поддержал Украину

Представитель Израиля на Евровидении-2022 в одном из интервью трогательно высказался об Украине. Michael Ben-David заявил, что украинцы "должны выиграть все".

На днях представитель Израиля на "Евровидении-2022" Michael Ben-David провел пресс-конференцию. На мероприятии была и украинская журналистка, поэтому музыкант не мог не вспомнить о войне.

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Michael Ben-David высказался об Украине и Kalush Orchestra

Певец рассказал, что его мама из Украины, а некоторые родственники – тетя и племянники – до сих пор живут в Киеве. Он общается с ними, когда есть связь и им не нужно бежать в бомбоубежища.

Michael Ben-David отметил, что то, что Украине пророчат победу на Евровидении – слишком мало.

Все говорят, что Украина на первом месте на Евровидении, и я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны победить и отвоевать свою страну. Не только Евровидение. Они должны выиграть все. Потому что никто не понимает, из-за чего они проходят сейчас. Поэтому это очень тяжело. И я надеюсь, это скоро закончится,

– сказал артист.

, ставки на победу Украины постоянно растут . У Kalush Orchestra есть 43% шансов победить на Евровидении-2022. Второе место могут получить итальянцы – дуэт Mahmood&BLANCO с песней "Brividi". Третье место закреплено за Швецией – от них будет выступать Корнелия Джейкобс с песней "Hold Me Closer".

Michael Ben-David об Украине: смотрите видео

Украинские корни Michael Ben-David