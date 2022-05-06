Они должны выиграть все, – представитель Израиля на Евровидении-2022 поддержал Украину
Источник:инстаграм Общественного
Представитель Израиля на Евровидении-2022 в одном из интервью трогательно высказался об Украине. Michael Ben-David заявил, что украинцы "должны выиграть все".
На днях представитель Израиля на "Евровидении-2022" Michael Ben-David провел пресс-конференцию. На мероприятии была и украинская журналистка, поэтому музыкант не мог не вспомнить о войне.
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Michael Ben-David высказался об Украине и Kalush Orchestra
Певец рассказал, что его мама из Украины, а некоторые родственники – тетя и племянники – до сих пор живут в Киеве. Он общается с ними, когда есть связь и им не нужно бежать в бомбоубежища.
Michael Ben-David отметил, что то, что Украине пророчат победу на Евровидении – слишком мало.
Все говорят, что Украина на первом месте на Евровидении, и я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны победить и отвоевать свою страну. Не только Евровидение. Они должны выиграть все. Потому что никто не понимает, из-за чего они проходят сейчас. Поэтому это очень тяжело. И я надеюсь, это скоро закончится,
– сказал артист.
Michael Ben-David об Украине: смотрите видео
Украинские корни Michael Ben-David
- Мама музыканта – репатриантка из Украины. Репатриация – это возвращение на родину с восстановлением гражданских прав, которые во время войны оказались вне своей страны и долго туда не возвращались.
- Michael Ben-David родился в семье матери русско-украинского происхождения и отца грузинского происхождения.
- У певца есть сестра, которая старше его, и еще четыре брата, которые младше его.