Он вдохновляет меня, – финалистка "Поют все" ODARA о работе с мужем и первом концерте

31 октября финалистка народного шоу "Поют все!" ODARA дала первый сольный концерт в Киеве. Артистка рассказала о творчестве, участии в талант-шоу и работе с любимым мужем – Евгением Хмарой.

ODARA (настоящее имя – Дарья Ковтун) после того, как приняла участие в "Поют все!", организовала первый сольный концерт. Она стремится, чтобы ее музыку услышали как можно больше людей.

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ODARA о творчестве и работе с мужем

Дарья призналась, что участие в "Поют все!" дало ей возможность заявить о себе новой и звучать по-другому. А также у девушки появились авторские песни, которых не было после участия в "Х-факторе". Исполнительница стремится, чтобы композиции услышали как можно больше людей.

"Также после участия в вокальном шоу я решила сделать первый сольный концерт. Это был шаг к тому, чтобы мои песни услышали не только родственники и соседи, а как можно больше людей", – поделилась Ковтун.

ODARA состоит в браке с пианистом-виртуозом Евгением Хмарой. Они вместе работают над написанием новых песен: "Работать с Женей – удовольствие. Я всегда могу положиться на него. Он вдохновляет ежедневно и ежеминутно. Я знаю, что благодаря влиянию его музыки ко мне приходят мои песни. Споры могут возникать только при написании новой песни. Когда он слышит песню, сразу хочет делать аранжировки. А я нет. В этом мы спорим и ищем компромиссы".



Дарья Ковтун и Евгений Хмара / Фото из инстаграма пианиста

Первый альбом ODARA

Название первого альбома такое же, как и псевдоним исполнительницы – ODARA. Это красота, гармония, внутреннее спокойствие. И песни в альбоме о поиске себя, путь к себе и различные грани отношений с собой и создателем.

Каждая песня из альбома приглашает к внутреннему диалогу. О том, что в любых жизненных трудностях или каких-то душевных "качелях" можно отыскать в себе источник покоя, гармонии, красоты, к который можно возвращаться бесконечно. Наш внутренний храм", – поделилась звезда.

Кроме творчества ODARA занимается еще и материнством. Это и есть один из источников ее энергии: "Моя самая первая песня "Ау" родилась, когда я гуляла с маленьким сыном. Женя был на гастролях, я безумно скучала и подумала, что хотела бы оказаться в тот момент рядом с ним. И, думая об этом, в голове услышала песню. До того со мной никогда такого не было".

ODARA – "Ау": смотрите видео онлайн

"А песня "Жива вода" появилась, когда доченьке Вере было всего 2 месяца. Она лежала у меня на ногах, я смотрела на нее и спросила: "Вера, откуда ты пришла?". Она проникновенно и осознанно посмотрела мне в глаза и будто через флешку передала за минуту мелодию и текст. Я сразу же взяла диктофон и напела. Материнство открыло во мне возможность писать песни, чему я очень рада", – призналась Дарья.