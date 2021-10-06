Говорим обо всем, кроме девушек, – Александр Пономарев об отношениях с сыном

Украинский певец Александр Пономарев воспитывает двоих детей от разных браков. Мужчина признался, что с сыном общается обо всем, кроме девушек. Потомок является лучшим компаньоном в путешествиях.

Уже 28 лет Пономарев выходит на сцену с песнями, которые подпевают миллионы. И на создание большинства композиций повлияли его жизненные истории. В частности, развод, борьба за свидание с сыном.

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Отношения Александра Пономарева с сыном

В 2007 году вторая жена артиста – Виктория Мартынюк родила сына. Мальчика назвали Александром. Хотя Пономарев развелся с избранницей, однако с потомком проводит много времени. Они вместе путешествуют, любят плавать, загорать, гулять, кататься на велосипедах. И говорят на разные темы.

Мы говорим обо всем, кроме девушек. Это он от меня скрывает,

– рассказал Александр.



Александр Пономарев с сыном / Фото из инстаграма певца

Кроме отдыха они еще занимаются хозяйственными делами. Вместе посадили деревья. А также играют с домашними любимцами – семью кошками и двумя собаками. Мужчина добавил, что именно сын мотивирует его развивать собственный тикток и ютуб.

впервые Пономарев пошел под венец с Еленой Мозговой. Продюсер родила ему дочь Евгению.