Он обращается, – Камалия призналась, что люди Зеленского звонят ее мужу-миллиардеру

Муж певицы Камалии – пакистанский миллиардер. Он вместе с женой помогает украинским военным и беженцам. Однако как оказалось, не только им. За помощью к Мохаммаду Захура обращается сам Зеленский.

Жена миллиардера до войны занималась благотворительностью, а после 24 февраля сосредоточила все усилия на нуждах военных, раненых и беженцев. Муж Камалии помог приобрести два истребителя для ВСУ и выделил более миллиона евро на строительство жилья для украинцев в Германии. Неудивительно, что он в тесном контакте с президентом Зеленским.

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Камалия о звонках Зеленского ее мужу

Я не знаю, могу ли это говорить. Он обращается, конечно. Звонят его люди,

– заявила Камалия.

Поэтому неизвестно, чем именно Мохаммад Захур помог Зеленскому – деньгами или связями, хотя сейчас, по словам артистки, сам не в лучшем финансовом положении. "У нас как у всех. Ничего не работает. Бизнес стоит", – поделилась Камалия и добавила, что часть бизнеса они планируют запускать через месяц, он будет работать "только на каких-то процентах".

Как сама Камалия помогает Украине

– основатель и генеральный директор группы компаний ISTIL Group. Он владеет разнообразным портфелем проектов по недвижимости и осуществляет инвестиции в широкий спектр отраслей по всему миру.

Также Камалия призналась, что за последние два с половиной месяца не раз отказывала в помощи, потому что не может спасти всех.

"Персонально, лично, я не всем могу помочь. Я помогаю массово – военному госпиталю, батальонам, терробороне. А они уже распределяют это. Работаю с детской больницей "Охматдет", – рассказала звезда. Она добавила, что сейчас летает по всей Европе с концертами, чтобы привлечь к благотворительным инициативам больше богатых людей.

Сейчас я работаю, езжу по всей Европе, чтобы привлечь как можно больше богатых людей, которые тоже могут помочь, могут поддержать Украину. Каждые 3-4 суток я летаю, даю благотворительные концерты, встречаюсь с влиятельными людьми,

– поделилась Камалия.

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