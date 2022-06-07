Он должен быть там, – Alyosha со слезами на глазах рассказала о любимом, который в терробороне
Источник:ТСН
Певица Alyosha вместе с детьми находится в США, а ее любимый Тарас Тополя с первых дней войны в рядах территориальной обороны. Артистка очень скучает по мужу, однако отмечает, что он должен быть в Украине.
В Нью-Йорке, на главной площади города Таймс-Сквер состоялся концерт с участием мировых и украинских звезд. В частности, там выступила Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя). Исполнительница присоединилась к сбору средств на лечение и протезирование раненых украинских бойцов в американских госпиталях.
Смотрите также Люблю, как и десять лет назад – Тарас Тополя с фронта показал трогательное фото с любимой
Тарас Тополя из группы "Антитела" имел возможность выехать в Соединенные Штаты Америки вместе с женой и тремя детьми. Однако артист отказался уезжать из Украины. Он вместе с коллегами вступил в ряды территориальной обороны и защищает украинские земли от украинских захватчиков.
Подразделение, в котором служит Тополя, специализируется на оказании медицинской помощи пострадавшим в зоне боевых действий. Артисты часто находятся на чередованиях, что невероятно утомительно. Тарас отмечает, что сейчас тяжело всем, но надо терпеть. Без терпения мы не сможем победить.
Alyosha о любимом, который в ТрО
На большом экране в Нью-Йорке показали поздравления от Тараса Тополи. Alyosha не смогла сдержать слез.
На его месте я тоже не приехала бы. И если бы не дети, я тоже там была бы. Я так считаю, он там должен быть. Я хочу, чтобы он приехал. Но я хочу, чтобы он приехал с победой,
– сказала Елена.
Звездные семьи, разлученные войной
- Актер Андрей Фединчик пошел служить в ВСУ, а его любимая Наталья Денисенко осталась дома вместе с сыном. Женщина не уезжает из Украины, но с мужем удается видеться очень редко.
- Певица Наталья Карпа с дочерью Златой еще до 24 февраля уехала из Киева. Сейчас они живут во Львовской области, а муж Наталки Евгений Терехов защищает столицу.
- Оля Полякова уехала за границу ради детей. Она выступает на благотворительных концертах, собирает средства для помощи Украине. Мечтает возвратиться домой, к мужу.