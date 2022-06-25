"Омерзительно смотреть": Настю Каменских раскритиковали за сообщение, в котором она показала, по чему скучает

Певица Настя Каменских еще до начала полномасштабной войны уехала из Украины. Артистка постоянно говорит, что скучает по родной стране, однако возвращаться не торопится. За это ее подвергли критике в сети.

Артистка, находясь вместе с семьей за границей, продолжает рассказывать, как скучает по довоенной жизни. NK собрала радостные моменты в видео, которое распространила в инстаграмме, однако нарвалась на критику.

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Настя Каменских показала счастливую довоенную жизнь

Исполнительница сделала видео под трек Back Home, который для нее написал любимый Потап. Примечательно, что на территории Украины этот ролик можно просмотреть только без звука. В видео звезда собрала кадры из довоенной жизни: дома под Киевом, где жила с любимым; встреч с подругами; утренних пробежек; репетиций; гастролей; уютных моментов на дому.

Мы все сейчас так сильно скучаем. По привычной жизни, по близким, по дому, работе и по стольким моментам, когда мы были так счастливы. Вдохновим себя и друг друга такими же видео? Потому что это не просто то, по чему мы скучаем – это то, за что нам следует бороться!

– написала Каменских под видео.

Реакция сети

Однако такой ролик понравился не всем поклонникам. Подписчики отмечают, что NK скучает в тысячах километров от дома, она вместе со своей семьей, ее родные не рискуют жизнью на фронте. Каменских за несколько дней до полномасштабного вторжения уехала с родными в Испанию и до сих пор не вернулась. Она не знает, что такое война, не слышала звуков воздушной тревоги и взрывов.

"По кем ты скучаешь, Настя? Все родные возле тебя. Скучают они! И зачем выставлять видео, которое недоступно в нашем регионе?"

"Такая классная! Но что-то не верю. Ну нет доверия! Врет Настюха. Переиграет".

"Очень весело. Так противно на это смотреть. Предательница".

"Скучат по деньгам и заработкам. Те, кто действительно переживает за свою страну, находятся дома и помогают нашим защитникам. Салва Украине!"

"А что мешает вернуться? Люди живут, помогают, работают. У вас нет детей, вы себя и Алексея завезли в безопасное место? И так скучаете, так скучаете, бедненькая".

"Омерзительно смотреть. У нас люди умирают, а она улыбается. Кому сейчас нужны твои воспоминания?"

Комментарии под сообщением NK / Скриншоты из инстаграмма певицы

Но есть и положительные комментарии, в которых подписчики Каменских поддерживают ее.

"Этого очень не хватает".

"Прекрасная песня. Искренне спасибо!"

"Скучаем".

"Одна из самых любимых песен".

"Я тоже скучаю по мирной жизни".

"Каждое слово прямо в сердце".

Комментарии под сообщением NK / Скриншоты из инстаграмма певицы