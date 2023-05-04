"Сколько можно унижаться": Полякова попала в скандал из-за фото с "хорошими россиянами"

Украинская певица Оля Полякова и фотографа Соня Плакидюк попали в скандал из-за недавнего фото с "хорошими россиянами" – оппозиционером Александром Невзоровым и журналисткой Никой Белоцерковской, которые вместе собирали деньги на поддержку украинцев.

На своей странице в Instagram Полякова разместила фото, на котором изображена с Белоцерковской и Невзоровым. Ранее она высказалась о циничном интервью Ани Лорак.

К теме Люблю, – Оля Полякова трогательно обратилась к морпеху Дианову в его день рождения

Как рассказала Полякова, вместе с россиянами она провела благотворительный ужин, во время которого собирали деньги на помощь Украине:

Благотворительный ужин у Ники Белоцерковской по поводу выхода книги Александра Невзорова "Происхождение гениальности и фашизма". Собраны деньги на две кареты скорой помощи для парамедиков!,

– сообщила Полякова.

Рядом с ней заметно и блоггершу, фотографию Соню Плакидюк.



Полякова и Плакидюк на фото с "хорошими россиянами" / Фото из инстаграммы

Впрочем, далеко не все певицы оценили такой жест доброй воли от российских оппозиционеров и журналисток. В комментариях украинцы выразили свое возмущение:

"Хороших россиян не было и не будет! Запомните это навсегда!",

"Сам факт – их национальность: это уже повод не иметь с ними ничего общего. Я бы даже не дышала с ними одним воздухом",

"Хороших" среди россиян нет! Война продолжается, и не важно, каким способом они хотят смыть нашу кровь со своих рук… вот слов от этого нет поступка".

"Какой кошмар! Зачем вы тянете "хороших русских" нам в инфопространство?”.

"В то время, когда одна Тина Кароль удаляет свой клип, случайно узнав, что среди его создателей есть несколько россиян, другая певица - радостно позирует на камеру и отдыхает в компании россиян и, я уверена, не видит ничего отвратительного в этом".

"Сколько уж можно унижаться... Губы не болят русские ботинки целовать?".

Была ошеломлена этой новостью и журналистка Алина Доротюк. В своих соцсетях она разместила пост, в котором также подчеркнула, что "хороших россиян" не существует.

На днях я увидела кучу стороз с лазурного побережья Франции, где украинская певица Оля Полякова и известная фотографа Соня Плакидюк весело сначала готовят, потом проводят так же весело время в компании так называемых "хороших россиян" – Александра Невзорова (проповедовавшего идею фашизма) авторов новой идеологии для путина) и Ники Белоцерковской (которой Полякова призвала дать украинское гражданство),

– заявила она.

Что с этими россиянами не так ли? По словам Доротюк, Невзоров типа чистосердечно признал свои ошибки и покаялся, а Белоцерковская – готова приютить у себя едва ли не всю украинскую беженскую элиту. Но, по ее мнению, они просто опасаются санкций.



Доротюк рассказала о фото с Поляковой и Плакидюк / Скриншот поста

Что известно о Невзорове и Белоцерковске