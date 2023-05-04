"Сколько можно унижаться": Полякова попала в скандал из-за фото с "хорошими россиянами"
Источник:Оля
Украинская певица Оля Полякова и фотографа Соня Плакидюк попали в скандал из-за недавнего фото с "хорошими россиянами" – оппозиционером Александром Невзоровым и журналисткой Никой Белоцерковской, которые вместе собирали деньги на поддержку украинцев.
На своей странице в Instagram Полякова разместила фото, на котором изображена с Белоцерковской и Невзоровым. Ранее она высказалась о циничном интервью Ани Лорак.
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Как рассказала Полякова, вместе с россиянами она провела благотворительный ужин, во время которого собирали деньги на помощь Украине:
Благотворительный ужин у Ники Белоцерковской по поводу выхода книги Александра Невзорова "Происхождение гениальности и фашизма". Собраны деньги на две кареты скорой помощи для парамедиков!,
– сообщила Полякова.
Рядом с ней заметно и блоггершу, фотографию Соню Плакидюк.
Полякова и Плакидюк на фото с "хорошими россиянами" / Фото из инстаграммы
Впрочем, далеко не все певицы оценили такой жест доброй воли от российских оппозиционеров и журналисток. В комментариях украинцы выразили свое возмущение:
- "Хороших россиян не было и не будет! Запомните это навсегда!",
- "Сам факт – их национальность: это уже повод не иметь с ними ничего общего. Я бы даже не дышала с ними одним воздухом",
- "Хороших" среди россиян нет! Война продолжается, и не важно, каким способом они хотят смыть нашу кровь со своих рук… вот слов от этого нет поступка".
- "Какой кошмар! Зачем вы тянете "хороших русских" нам в инфопространство?”.
- "В то время, когда одна Тина Кароль удаляет свой клип, случайно узнав, что среди его создателей есть несколько россиян, другая певица - радостно позирует на камеру и отдыхает в компании россиян и, я уверена, не видит ничего отвратительного в этом".
- "Сколько уж можно унижаться... Губы не болят русские ботинки целовать?".
Была ошеломлена этой новостью и журналистка Алина Доротюк. В своих соцсетях она разместила пост, в котором также подчеркнула, что "хороших россиян" не существует.
На днях я увидела кучу стороз с лазурного побережья Франции, где украинская певица Оля Полякова и известная фотографа Соня Плакидюк весело сначала готовят, потом проводят так же весело время в компании так называемых "хороших россиян" – Александра Невзорова (проповедовавшего идею фашизма) авторов новой идеологии для путина) и Ники Белоцерковской (которой Полякова призвала дать украинское гражданство),
– заявила она.
Что с этими россиянами не так ли? По словам Доротюк, Невзоров типа чистосердечно признал свои ошибки и покаялся, а Белоцерковская – готова приютить у себя едва ли не всю украинскую беженскую элиту. Но, по ее мнению, они просто опасаются санкций.
Доротюк рассказала о фото с Поляковой и Плакидюк / Скриншот поста
Что известно о Невзорове и Белоцерковске
- Напомним, что относительно Александра Невзорова – в 2012 году, во время президентских выборов в России, журналист агитировал за Путина и даже был его доверенным лицом.
- Но с началом полномасштабной войны России против Украины полностью стоял на стороне украинских войск и интересов. 3 июня 2022 Невзоров сообщил, что он и его жена Лидия получили украинское гражданство. В феврале этого года в России Невзорова приговорили к 8 годам колонии.
- В то же время Ника Белоцерковская в начале полномасштабного вторжения России в Украину осудила действия Путина. За высказывания и действия на него завели дело за так называемую "дискредитацию русской армии".
- Также в июне прошлого года имущество Белоцерковской в России было арестовано. В феврале этого года стало известно, что Белоцерковскую приговорили к девяти годам тюрьмы из-за антивоенной позиции.