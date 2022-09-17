Оля Полякова показала общежитие, где будет жить ее 17-летняя дочь: видео из Лондона
Источник:инстаграм Оли Поляковой
Старшая дочь Оли Поляковой Маша поступила в музыкальный колледж в Лондоне. Как и все студенты, она будет жить в обычном общежитии. Певица показала, какие там условия.
Обе дочери Оли Поляковой будут учиться в Великобритании – 17-летняя Маша будет получать образование бакалавра музыки в лондонском колледже, а 10-летняя Алиса поступила в элитную школу-пансион. Старшая девочка уже заселилась в общежитие.
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Где дочь Оли Поляковой будет жить в Лондоне
От колледжа Маше Поляковой выделили отдельную комнату с кроватью, столом, шкафом и туалетом. Кухня расположена на этаже и рассчитана на 6 комнат.
Такая комната в моей дочери. Вот здесь она будет спать, вот здесь она будет учиться, а сюда она будет смотреть. Вот такая кухня в них, чистенько, хорошо. Боже, ребенок будет сам жить,
– прокомментировала звездная мама.
Напомним, дочь Оли Поляковой мечтала учиться в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, США, однако из-за войны ее мама-певица потеряла работу, поэтому не смогла оплатить обучение. Всего один учебный год там стоит 40 тысяч долларов.
"Сегодня нет возможности так много зарабатывать и оплачивать этот вуз. Беркли в Бостоне очень дорого стоит", – делилась Полякова в июне.К слову, в именитом Беркли учится украинская певица Яна Шамаева, известная как Jerry Heil. Она получила грант, который покрыл четверть стоимости обучения в США, а остальную сумму вносила своими силами.