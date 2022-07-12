Это наши люди, они такие, – продюсер Поляковой рассказал, как военные реагируют на ее "Шлепки"

Популярной Оля Полякова стала благодаря песне "Шлепки", выпущенной еще в 2013 году. Ее продюсер Михаил Ясинский признался, что этот хит она все еще поет. На днях артистка исполнила его перед военными, и они были счастливы.

В Украину Оля Полякова вернулась в начале июля и уже успела дать два концерта – в метро на "Майдане Независимости" и в одной из воинских частей. В ее репертуаре всего несколько песен на украинском, поэтому без русскоязычных треков шоу-программа певицы невозможна. Даже "Шлепкам" в ней есть место.

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О реакции военных на "Шлепки" Поляковой

"Это хит старых времен. Это шлягер. Мы их не трогаем вообще, они были и есть", – говорит Михаил Ясинский о песне "Шлепки". Как выяснилось, на этот трек все еще есть спрос, его просят даже защитники из ВСУ.

На днях у Оли был концерт в воинской части, и все были счастливы это слушать. Извините, но это так, это наши люди, они такие. У них есть какая-то жизнь, какая-то память. Он под эту песню познакомился со своей женой, предложил ей выйти за него замуж, они стали счастливой парой, сейчас он военный, а она его ждет дома,

– предположил продюсер певицы.

По его словам, один из военных даже снимал жене весь концерт от начала до конца, а та в это время танцевала дома на кухне.

"Это был очень волнующий концерт! Чувствую благодарность и веру в наших воинов ВСУ, и веру в скорую победу. Спасибо вам, наши родные. Все будет Украина", – комментировала сама Оля Полякова в инстаграме.

Для просмотра видео с концерта в воинской части перелистывайте вправо

Ясинский о русскоязычных песнях

что переводить все свои русскоязычные песни Оля Полякова не хочет, но ей их "очень жаль, потому что они принесли любовь украинцев, под эти песни люди знакомились, женились, рождались".

К осени Оля Полякова обещает записать украиноязычный альбом – первый за более чем 20 лет в шоу-бизнесе. Все потому, что ее продюсер Михаил Ясинский считает, что сейчас бессмысленно выпускать песни на русском языке, потому что раскрутить их невозможно.

"У нас создается национальное информационное пространство. В этом пространстве, к сожалению, песню на русском языке уже не раскрутить. Блогеры не захотят ее обсуждать, потому что даже русскоязычные блогеры перешли на украинский. На радио не возьмут, потому что как ее в плейлист поставить? Весь плейлист сейчас украинский, русская песня не будет там звучать, она будет маргинальной. А быть плохой русскоязычной песней в Украине – зачем оно вообще нужно?" – убежден Ясинский.