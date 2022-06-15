Оля Полякова вернется в Украину: чем она будет заниматься дома

Украинская певица Оля Полякова сообщила, что вернется в Украину. Ей и ее дочерям не понравилась жизнь во Франции.

Украинская артистка Оля Полякова с начала полномасштабного вторжения находится во Франции вместе с дочерьми. Теперь она планирует возвращаться в Украину.

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Оля Полякова вернется в Украину

Исполнительница призналась, что очень хотят вернуться домой и ее дети – Маша и Алиса. Жить за границей им не понравилось, особенно младшей дочери.

Все ей не так, все безвкусное, все некрасивое, даже животные выглядят не так, как в Украине… Ребенку ничего не хочется, там три кошки, пять собак, дорогие сердцу козы, очень хочет домой. Я через полторы недели уже возвращаюсь в Киев и буду давать концерты в госпиталях для военных. Она меня просит взять ее с собой. А я очень боюсь, не знаю, что делать,

– поделилась Оля Полякова.

, раньше знаменитость говорила, что не будет брать с собой дочерей . Она признавалась, что очень хочет увидеть мужа.

Певица добавила, что за время войны ее дочери стали настроены патриотически. Но отчасти на это влияют социальные сети.

"Мой ребенок приходит на пляж и поет "Батько наш Бандера, Україна мати…" и при этом танцует. Я никогда не видела, чтобы он такое делал. Он сейчас активно смотрит теток, разные социальные сети, там очень много этого. Песни с нецензурными словами, о рашистах… я ее спрашиваю: "где ты это берешь". Она мне показывает, рассказывает, в общем-то я в курсе всего молодежного", – призналась звезда.

Где будут учиться дети Поляковой

Оля Полякова рассказала, что надеется на окончание войны до осени, чтобы младшая Алиса смогла вернуться в украинскую школу. В то время как Маша планирует поступать в иностранный музыкальный университет: "куда поступим и как будем тянуть по финансам – туда и пойдем", – говорит певица.



Оля Полякова с дочерьми / Фото из инстаграма Оли Поляковой