Оля Полякова стала участницей грузинских "Танцев со звездами": каким было ее первое выступление

Еще одна украинская знаменитость стала участницей "Танцев со звездами" – на этот раз грузинских. Оля Полякова уже выступила в первом прямом эфире.

Украинская певица Оля Полякова подтвердила, что стала участницей грузинских "Танцев со звездами". Она поведала об этом в день премьеры.

Смотрите также Снова в тренировочном зале, – Джамала вернется на польские "Танцы со звездами"

Оля Полякова приняла участие в грузинских "Танцах"

Друзья, наконец, я могу поделиться с вами замечательной новостью. Уже третью неделю подряд, я готовлюсь в зале без сознания, чтобы снова выйти на паркет, как интернациональный участник грузинских "Танцев со звездами". Невероятные ощущения!

– рассказала артистка.

Вчера, 31 октября, как раз и стартовал 11-й сезон танцевального шоу. Оля Полякова поделилась, что посвящает свое участие, а именно первый прямой эфир, благотворительному проекту "Нескорені".

"Также хочу поблагодарить грузинского народа за гостеприимство и организаторов шоу за возможность быть услышанной! Увидимся на паркете. Жду ваших отзывов и донаты по ссылке в шапке профиля", – добавила звезда.



Оля Полякова и Макс Ежов / Фото из инстаграма звезды

Первый выпуск Поляковой

Партнером Оли Поляковой стал не грузинский танцовщик, как в случае с Джамалой, а украинский хореограф Максим Ежов. В первом эфире они заплясали под песню группы "Океана Эльзы" – "Обійми". Оля Полякова предстала в образе украинки в вышитом платье. В то время как Макс выступил в образе украинского военнослужащего.

Видео выступления Оли Поляковой:

Певица получила 14 баллов из 30 от судей – это один из самых низких результатов. Одним из судей является Иракли Макацария, бывший украинский "Холостяк". Как пишут в сети, общаясь с Поляковой, жюри принципиально не переходило к певице на русский язык, хотя Оля не понимает грузинского.