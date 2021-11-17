Оля Полякова станет Снежной королевой в новогоднем мюзикле: детали будущего спектакля
Источник:24 канал
Оля Полякова – эмоциональная и горячая звезда украинской сцены, однако этой зимой ей придется предстать перед публикой в новом амплуа. В новогоднем мюзикле певица сыграет величественную Снежную королеву. Этот бродвейский формат будет презентован в Украине впервые.
За 20 лет на сцене Оля Полякова не один раз собирала аншлаги во Дворце "Украина" и может сделать это еще раз с новогодним мюзиклом "Новая Снежная королева". Так, новогодне-рождественские праздники, с 24 декабря по 6 января, звезда проведет со своими поклонниками.
Интересно Я не продаю душу, – Тина Кароль обьяснила, почему 8 лет не гастролирует в России
Певице досталась главная роль, поэтому она лично обещает дать ответы на вопросы, которые больше всего волнуют детей – есть ли сердце у Снежной королевы и какую тайну она скрывает.
Мне очень приятно стать главной героиней этого праздничного шоу и, скажу честно, что это была моя давняя мечта! Снежная королева всегда была для меня загадкой,
– поделилась Оля Полякова.
Кроме певицы, в мюзикле примет участие один из самых ярких и эпатажных артистов современной украинской сцены. Организаторы не рассекречивают, кто это, однако признаются, что знаменитость выступит в неожиданной роли.Добавим, у мюзикла "Новая Снежная королева" есть благородная цель. На каждое шоу обещают приглашать детей из интернатов и детских домов, которые лишены родительской опеки.
Что известно о мюзикле "Новая Снежная королева" с Олей Поляковой
- Сценарий мюзикла по мотивам датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена создали лучшие авторы студии "Квартал 95";
- Музыку написал один из самых известных украинских композиторов Дмитрий Саратский.
- Режиссером и хореографом шоу выступит Александр Лещенко.
- Для "Новой Снежной королевы" разработали эксклюзивную сценографию и декорации, над которыми работали несколько месяцев. В частности зрители увидят трехъярусный и высокотехнологичный ледяной айсберг, который непременно их впечатлит.