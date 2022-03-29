Оля Полякова рассказала, от кого узнала о войне, и куда уехала с двумя дочерьми

Олю Полякову война застала в Киеве, через неделю после того, как она с семьей прилетели из Шри-Ланки. Звезда очнулась от первых взрывов, но о войне узнала только утром. Как ни странно, от няни.

Певица вспомнила, что в ночь на 24 февраля они с мужем разъехались по разным квартирам, ведь в их доме был ремонт. После первых взрывов Оля Полякова позвонила Вадиму, но тот попросил ее не придумывать. Так она спокойно проспала почти до 7 утра.

Читайте также Сердце разрывается, – Решетник эмоционально отреагировал на бомбардировки родного Николаева

Как Оля Полякова узнала о войне

Я услышала взрывы, не поняла, что это взрывы. Их было два. Я позвонила своему мужу, а он говорит: "Что ты выдумываешь? Ложись спать". Через час пришла моя няня с двумя детьми и сказала: "Оля, началась война",

– вспомнила певица.

Она, как и большинство украинцев, не собирала "тревожный чемодан", так что вещи пришлось паковать в панике и на нервах. Сначала звезда собиралась на дачу под Киевом, но там тоже оказалось небезопасно.

"Я собиралась ехать на дачу. Поэтому собрала какие-то спортивные костюмы, что-то там понабирала. Я бесцельно ходила по квартире часов семь. Я не понимала, что брать, что ценно", – призналась Полякова.

Читайте также Расстреляли подругу дочери, – Полякова рассказала российскому каналу об ужасах войны

Куда Оля Полякова сбежала от войны в Украине

Сначала звезда увезла дочерей в безопасное место в Украине, а оттуда вырвалась за границу. Она не рассекречивает, где пересиживает войну, но признается, что живет у друзей, уже у третьих. Все потому, что недвижимости в Европе у Поляковой нет.

Я с двумя детьми уехала за границу, а мой муж остался в Украине защищать свою территорию. Он меня поддерживает, потому что я оторвана от дома, оторвана от того, что любила и люблю

– поделилась артистка.

Она призналась, что сейчас ее главная цель – уберечь дочерей Машу и Алису: "Нам женщинам нужно беречь наших детей. Задача номер один – сохранить свой здравый смысл для того, чтобы эти дети тоже не показались".

Кроме того, Оля Полякова борется на информационном фронте – рассказывает миру правду о войне в Украине.

Теперь я поняла, зачем мне миллионы подписчиков. Не просто смотреть на меня в купальнике, а для того, чтобы информировать людей по всему миру, что происходит в нашей стране,

– высказалась певица.