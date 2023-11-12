Нереальная жизнь, – Оля Полякова раскритиковала украинских блогеров из-за лжи в инстаграме
Источник:"Дорослі дівчатка"
Певица Оля Полякова резко высказалась об украинских блогерах, показывающих фейковую жизнь. Она заявила, что многие лгут в соцсетях.
Оля Полякова считает, что украинские блогеры не показывают свою жизнь в инстаграме. Об этом звезда заявила после того, как вспомнила о Саше Бо, которая показывала красивую семейную жизнь с Игорем Пустовитом, несмотря на реальные токсичные отношения.
К слову Я вообще родить тебя могла, – Полякова и Ефросинина шутливо высказались о Тринчере
Полякова о лжи в соцсетях
Инстаграм и соцсети – это вообще в основном ложь. Начиная с нереальных фото, фотошопа и заканчивая нереальной жизнью. Вот кто мне рассказывал: а ты знаешь, этот блоггер купил Porsche, еще что-то, жене купил, они зарабатывают огромные деньги. Нет, украинские блоггеры не зарабатывают огромные деньги,
– сказала Оля Полякова.
Певица отметила, что не будет называть конкретные фамилии, но лжи в интернете очень много. Она заметила, что то же Porsche может быть не новым, или купленным не полностью, а через бартер. Таких деталей много, а блоггеры их обходят.
"Могут быть скрыты нездоровые отношения, не та жизнь, которую они хотят показать, не те фигуры, не та внешность, не такие прекрасные умные и воспитанные дети", – считает Оля Полякова.
"Дорослі дівчатка": смотрите видео онлайн
Ранее Ефросинина вспомнила о лжи Остапчука
Маша Ефросинина в том же выпуске вспомнила, как ей в интервью наврал Владимир Остапчук. Он поведал ей счастливую историю семейной жизни с первой женой. Но к тому времени шоумен уже некоторое время жил с другой.
Речь идет о браке Остапчука с Еленой Войченко. В октябре 2019 года появилась новость о разводе супругов. В то же время, неделю до этого телеведущий давал интервью Ефросининой, где рассказывал о прекрасных отношениях с женой. Впоследствии стало известно, что у Остапчука новая любимая (теперь это его вторая бывшая жена).