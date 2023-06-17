Оля Полякова пообещала тысячу долларов тому, кто "плюнет в морду" Баскову или Лепсу

Певица Оля Полякова ответила на позорную "акцию" российских пропагандистов Григория Лепса и Николая Баскова. Она предложила подписчикам плюнуть им в лицо или дать копняка и заработать тысячу долларов.

На днях шуты Кремля Лепс и Басков пообещали по миллиону рублей за подбитый танк Leopard или Abrams и даже согласовали свою "благородную инициативу" с минобороны России. Об этом узнала Оля Полякова и тут же отреагировала. Артистка пообещала, что заплатит тысячу долларов тому, кто "плюнет в морду" или "даст под жопу" одному из путинистов, а если обоим сразу, то 5 тысяч долларов.

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Оля Полякова платит тысячу долларов за плевок в Баскова или Лепса

Хочу предложить вам то, что реально. За копняка Коли Баскову и за плевок в морду Лепсу даю тысячу долларов сразу на карту. Сразу же перечисляю. Снимаете это на видео – или как плюете в морду одному, или как даете под жопу другому. Неважно кому и что. А если еще к этому добавить "Слава Украине", то две. Давайте заплюем этих гимнюков,

– заявила Оля Полякова на камеру.

В комментариях Олю Полякову поддержал Андрей Бедняков. Он пошутил: "Я поехал, потому что работы нет". Как выяснилось, желающих плюнуть в Баскова или Лепса – сотни, даже даром: