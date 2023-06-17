Днями блазні Кремля Лепс і Басков пообіцяли по мільйону рублів за підбитий танк Leopard чи Abrams і навіть погодили свою "благородну ініціативу" з міноборони Росії. Про це довідалася Оля Полякова й тут же відреагувала. Артистка пообіцяла, що заплатить тисячу доларів тому, хто "плюне в морду" або "дасть під сраку" одному з путіністів, а якщо обом одразу, то 5 тисяч доларів.
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Оля Полякова платить тисячу доларів за плювок у Баскова чи Лепса
Хочу запропонувати вам те, що реально. За копняка Колі Баскову і за плювок в морду Лепсу даю тисячу доларів зразу на карту. Зразу перераховую. Знімаєте це на відео – або як плюєте в морду одному, або як даєте під сраку другому. Неважливо кому і що. А якщо ще до цього додати "Слава Україні", то дві. Давайте заплюємо цих гімнюків,
– заявила Оля Полякова на камеру.
У коментарях Олю Полякову підтримав Андрій Бєдняков. Він пожартував: "Я поїхав, бо роботи нема". Як з'ясувалося, охочих плюнути в Баскова чи Лепса – сотні, навіть задарма:
- "Челендж розпочато. Після Баскова буде Кіркоров та Лорак";
- "Зараз почнеться полювання на цих двох. Причому свої ж полювати будуть";
- "Та вони один одному наваляють за такі гроші";
- "Думаю, що українці б скинулися на кожного. А ще не забуваймо Кіркорова";
- "Якщо надасться така можливість зробимо безкоштовно! Слава Україні".