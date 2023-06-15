Григорий Лепс и Николай Басков, поддерживающие геноцид украинцев и убийства мирных жителей, приняли участие в закрытой пресс-конференции "Русской медиагруппы" в рамках ПМЭФ-2023. Кремлевские шуты заявили для росСМИ, что готовы выплачивать по миллиону рублей подобьющим танк Leopard, передает 24 Канал.

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Басков и Лепс готовы платить оккупантам

Первым о миллионе рублей для российских захватчиков заявил лидер группы "Земляне" Владимир Киселев. Затем его поддержал Басков.

Подобьющий танк "Леопард" – миллион рублей. Мы как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они делают это не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними...

– выдал путинист.

Григорий Лепс вслед за ним неразборчиво пробормотал, что надеется на правоту России. Он добавил, что делает "от всего сердца все возможное, чтобы помочь советской армии", но исправился и отметил: "российской".

Басков заявил, что такая "акция" согласована с минобороной России. К ней присоединились другие медийные лица, поддерживающие войну и убийства. Но Николай добавил – пока ни одного миллиона никому не задонатили.

Путинисты только оконфузились

В сети над Басковым и Лепсом смеются и смеются. Украинцы предполагают, что шуты раздают такие обещания только потому, что знают – ничего у оккупантов не получится.

"Два петуха";

"Они могут предлагать и большие суммы, и кто их получит";

"А за них подбитых дадут хоть гривну?";

"Это по 10 долларов?";

"Знают, что ничего не получится, потому и обещают".

Заметим, минобороны России может кормить свой народ только баснями об уничтожении "Леопардов", как они делали это раньше. Напомним, как в начале июня оккупанты отчитались об уничтожении 8 единиц танков Leopard и "другой западной бронетехники" – и на их видео видно, что на самом деле захватчики уничтожили комбайны.

"И где те, кто кричал: "музыка вне политики"?".

Музыка не вне политики

Циническим заявлением Лепс и Басков в очередной раз доказали, что музыка не находится вне политики – как видим, так называемые музыканты готовы платить за уничтожение украинской техники, которая действительно защищает наш народ. К этому случаю стоит упомянуть, как в начале июня разгорелся скандал вокруг новолуний, которые слушали песни упоминавшегося путиниста Лепса.

После замечания журналиста о репертуаре юношей пассажир авто нагрубил и пытался ударить мужчину. Впоследствии, как его авто нашли правоохранители, он извинился и рассказал, что приехал во Львов отдохнуть. Также известно, что любителям российской музыки вручили повестки.