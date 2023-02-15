Сейчас нас штормит, – Оля Полякова призналась, готова ли развестись после 20 лет брака

В новом выпуске своего ютуб-шоу Оля Полякова и Маша Ефросинина обсудили тему первых свиданий. Певица рассказала, чем еще на первой встрече покорил ее Вадим, и ответила на слухи о разводе.

У Оли Поляковой всегда были "итальянские" отношения с мужем – они то ссорятся как в последний раз, то быстро мирятся. Эта эмоциональность ее ничуть не смущает. Она поразила обещанием, что никогда не разведется с Вадимом. И дети здесь ни при чем.

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Почему Оля Полякова никогда не разведется с мужем

Я не могу сказать, что у меня идеальные отношения с мужем, у нас бывало разное. И сейчас нас штормит. Нас очень сильно разъединила война. У нас тоже есть проблемы. Но ощущение фундамента – оно с первого дня со мной. И именно по этой причине я никогда с ним не разведусь,

– заявила Оля Полякова.

Она уточнила, что за почти 20 лет брака ни разу не усомнилась в Вадиме, он стал для нее опорой с первой встречи. Это чувство певица ни на что не променяет.

"С первого дня, как я встретилась со своим Вадиком, я никогда больше в жизни не чувствовала того, что я могу что-то потерять. Я всегда чувствовала опору – это то, что он мне дал и то, от чего я никогда не смогу отказаться. Через все эти годы и через все мои переживания он единственный оказался моим фундаментом, и так было с первого дня", – похвасталась Полякова.

Поэтому артистка дала дельный совет девушкам – бежать от токсических отношений, где мужчины манипулируют чувствами: "Если человек вас бросает в эти эмоциональные качели и может сделать вам хотя бы день страданий в ожидании какого-то известия – там не любовь. Вы должны это понимать. Следует оценивать только того человека, который подарит безусловную защищенность и безусловную веру в то, что никуда не денется. Это может случиться с вами с первого дня. Так произошло в моей жизни".

Оля Полякова никогда не разведется с мужем / Скриншот с видео