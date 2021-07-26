Оля Полякова отреагировала на критику ругательной песни своей дочери

На днях старшая дочь Оли Поляковой Маша сыграла первый сольный концерт с рок-группой "Швы". Поскольку в одной из песен была нецензурная лексика, то девушке начали писать негативные комментарии. Звездная мама отреагировала на хейт в сторону дочери и отметила, что может не одобрять такой репертуар, но всегда будет поддерживать ее.

Оля Полякова записала видеообращение к тем, кто негативно отзывается о выступлении ее дочери. Маша на концерте исполнила несколько авторских песен. В видео, которое она разместила в инстаграме, в одной из композиций слышна нецензурная лексика.

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Эмоциональная реакция Оли Поляковой

Знаменитость вступилась за дочь. Она отметила, что не поддерживает использование ругательных слов в песнях, однако современная молодежь в основном слушает треки, где преобладают именно маты.

Понимаю, что многих возмутили маты. Не могу сказать, что поддерживаю их использование в песнях. Но если бы вы поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то очень удивились бы. То, что пишет Маша – просто сказки для детей по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь,

– отметила Полякова.

Оля добавила: "Маша развивается в таком направлении, это ее право. Я могу даже не быть на ее стороне, но всегда буду поддерживать ее. Чего и вам желаю в отношении ваших детей. Она еще покажет вам, поверьте".

В комментариях подписчики в основном поддерживают Полякову и отмечают, что это достойный ответ мамы.

"Не слышала, что исполняла Маша, но считаю, что это достойный ответ мамы".

"Молодец, достойный ответ!"

"Поддерживаю!"

"Оля, правильная позиция любящей мамы!"

Но есть и те пользователи сети, которые отмечают, что стоит объяснить Маше, что употреблять такие слова в разговорах и песнях – некультурно.