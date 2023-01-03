После двух ночей в подвале: Оля Полякова показала, как обустроила укрытие в загородном доме

Украинская певица Оля Полякова находится вместе с семьей под Киевом в своем загородном доме. Она показала, что устроила там укрытие в подвале.

На зимние праздники Оля Полякова приехала в Украину и забрала из-за границы дочерей. Все они живут в загородном доме под Киевом.

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Как Оля Полякова обустроила укрытие

Последние несколько дней россияне атакуют всю Украину ракетами и дронами. Так что певица вместе с семьей спала в подвале, где был только неудобный диван.

Оля Полякова решила обезопаситься и обустроила домашнее укрытие. Там звезда поставила кровати, чтобы была возможность спать в комфорте.

Два дня мы спали в подвале, но там был неудобный диван. Сегодня мы принесли в подвал кровати. У нас будет кровать, если что, будем ночевать здесь. Я надеюсь, что они нам не понадобятся,

– рассказала Оля Полякова.

Оля Полякова обустроила укрытие: видео

Напомним, несколько ночей подряд были особенно беспокойны для столицы и окрестностей – россияне. атаковали ракетами и дронами по разным направлениям.

Громкие взрывы в Новый год слышала и актриса Наталья Денисенко, которая встречала 1 января с сыном и родителями От ударных волн дрожали стены, что очень испугало мальчика.