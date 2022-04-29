Оля Полякова объяснила, почему за границей общается с детьми только на украинском языке

Певица Оля Полякова с дочками уехала во Францию. Артистка рассказала, что в публичных местах они разговаривают между собой только на украинском языке, потому что когда иностранцы слышат русский, сразу спрашивают, россияне ли они.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины многие украинцы, которые раньше были русскоязычными, перешли на украинский. Среди них есть и артисты.

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Оля Полякова в быту также общается на русском. Выехав во Францию, исполнительница с дочерьми решила перейти на украинский. Артистка рассказала, что няня, которая ухаживала за ее детьми, – украиноязычная, однако младшая дочь всегда отвечала ей по-русски. Когда началась война, Алиса начала разговаривать на родном языке своей страны.

Также Оля заметила, что россиянам в Европе сейчас очень тяжело. Когда иностранцы слышат русский, они сразу спрашивают, человек ли из России, с опаской относятся к ней.

В публичных местах мы общаемся только на украинском. Когда слышат русский, нас сразу спрашивают, россияне ли. Когда отвечаем: "Нет, мы из Украины", у людей меняется выражение лица, возникает сочувствие. Они понимают наше горе,

– поделилась Полякова.

Интервью Оли Поляковой: смотрите видео онлайн

Кто из коллег Поляковой перешел на украинский язык, пытается искоренить все, что связывает с врагом – узнайте по ссылке.